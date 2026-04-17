La bande-annonce du film Street Fighter est enfin là !

Pour un retour musclé, c’en est bien une ! Hier, Paramount Pictures a enfin dévoilé la première bande-annonce du film Street Fighter, signant le grand retour de la franchise de Capcom sur grand écran. Tout y est : références, couleurs vives, ambiance explosive, et du baston. Beaucoup de baston. Une chose est sûre, cette nouvelle adaptation promet de reconquérir les fans, après le flop des précédents films Street Fighter. Attention les yeux !

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Rendez-vous avec le film Street Fighter en octobre

Présenté en amont lors du CinemaCon, le trailer du film Street Fighter est un condensé d’action et de nostalgie, avec une version moderne, fidèle et spectaculaire de l’univers des World Warriors. L’histoire se déroule dans une ambiance fortement inspirée des années 90, l’âge d’or de la licence Street Fighter.

On y suit notamment Ryu et Ken, qui se réunissent pour participer à un tournoi orchestré par Chun-Li. Mais derrière cette compétition se cache une menace plus vaste, laissant entrevoir une conspiration dépassant largement le simple cadre des affrontements. Le trailer enchaîne les séquences dynamiques avec plusieurs clins d’œil aux techniques iconiques de la licence, du Hadoken au Spinning Bird Kick. Eh oui : des références, vous allez en avoir plein les yeux !

Regardez :

The new Street Fighter trailer is FULL of references from the games! #CinemaCon2026 pic.twitter.com/xWZx2xomBR — IGN (@IGN) April 16, 2026

Le film mise également sur un casting particulièrement dense et varié. Plusieurs figures bien connues du grand public incarnent les combattants emblématiques de la saga, comme Andrew Koji dans le rôle de Ryu, Noah Centineo en Ken Masters et Callina Liang en Chun-Li. Ces derniers forment également le trio central de l’intrigue. Face à eux, plusieurs figures emblématiques apparaissent, notamment Jason Momoa en Blanka, Curtis “50 Cent” Jackson en Balrog, Joe “Roman Reigns” Anoa’i en Akuma et David Dastmalchian dans le rôle de M. Bison.

Le trailer dévoile également d’autres combattants issus du roster culte. Le catcheur Cody Rhodes incarne Guile, Vidyut Jammwal en Dhalsim, Andrew Schulz en Dan Hibiki, tandis que Eric André incarne un personnage original. Enfin, plusieurs apparitions plus furtives viennent compléter cet ensemble, avec Orville Peck en Vega, Olivier Richters en Zangief, Hirooki Goto en E. Honda, Mel Jarnson en Cammy et Rayna Vallandingham en Juri.

Street Fighter le film sortira en salles le 16 octobre 2026.