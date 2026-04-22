Zoomlion accélère avec succès l’innovation minière verte et intelligente

Zoomlion accélère sa présence mondiale dans le secteur minier avec le lancement de nouvelles pelles hydrauliques géantes et des solutions minières intelligentes. L’entreprise chinoise s’impose comme un leader de la transformation digitale et écologique de l’industrie minière.

lancement international des pelles hydrauliques géantes par Zoomlion

Face à la demande croissante d’équipements robustes, Zoomlion élargit son portefeuille de pelles hydrauliques.

La société propose désormais des machines allant de 60 à 1 000 tonnes. Parmi elles, on trouve la ZE4000G de 400 tonnes et la pelle électrique ZRS35G de 35 m³.

Cette gamme inclut également le ZTE520, un camion-benne hybride conçu pour maximiser la productivité et diminuer l’empreinte carbone.

innovations vertes et intelligentes pour l’industrie minière mondiale

Zoomlion mise sur l’électrification et les solutions hybrides pour ses équipements miniers.

Par exemple, le chariot à batterie large ZT115DPEV associe alimentation par ligne aérienne et batteries. Cela limite les contraintes de recharge et améliore la flexibilité des opérations.

L’entreprise promeut aussi l’hydrogène et développe des stations de recharge rapide mégawatt.

Elle a conçu un écosystème technologique qui intègre véhicules, conduite, mines et logistique intelligents.

L’objectif est simple : garantir une meilleure efficacité tout en réduisant l’empreinte carbone.

performance et fiabilité des équipements miniers Zoomlion en conditions extrêmes

Les équipements Zoomlion prouvent leur robustesse sur le terrain. Le camion minier ZT160HEV opère 24/24 h et 7/7 j dans des zones froides, jusqu’à -30 °C.

Déjà 120 unités fonctionnent dans des environnements difficiles, démontrant une performance stable et durable.

Zoomlion offre aussi des services avancés comme la télésurveillance, la maintenance prédictive et des alertes précoces en cas de défaut.

Cette stratégie aide les clients à maîtriser leurs coûts tout en assurant sécurité et productivité.

En résumé, Zoomlion place l’innovation au cœur de sa croissance mondiale. Grâce à des investissements constants et une stratégie écologique, la marque s’impose comme le partenaire incontournable pour une industrie minière moderne, sûre et respectueuse de l’environnement. Les solutions Zoomlion offrent aujourd’hui un nouveau souffle à l’exploitation minière internationale.

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