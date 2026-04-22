Actualités

Zoomlion accélère avec succès l’innovation minière verte et intelligente

il y a 7 minutesDernière mise à jour: 21 avril 2026
Temps de lecture 1 minute
Zoomlion lance ses nouvelles solutions minières intelligentes et écoresponsables.

Zoomlion accélère sa présence mondiale dans le secteur minier avec le lancement de nouvelles pelles hydrauliques géantes et des solutions minières intelligentes. L’entreprise chinoise s’impose comme un leader de la transformation digitale et écologique de l’industrie minière.

lancement international des pelles hydrauliques géantes par Zoomlion

Face à la demande croissante d’équipements robustes, Zoomlion élargit son portefeuille de pelles hydrauliques.
La société propose désormais des machines allant de 60 à 1 000 tonnes. Parmi elles, on trouve la ZE4000G de 400 tonnes et la pelle électrique ZRS35G de 35 m³.
Cette gamme inclut également le ZTE520, un camion-benne hybride conçu pour maximiser la productivité et diminuer l’empreinte carbone.

innovations vertes et intelligentes pour l’industrie minière mondiale

Zoomlion mise sur l’électrification et les solutions hybrides pour ses équipements miniers.
Par exemple, le chariot à batterie large ZT115DPEV associe alimentation par ligne aérienne et batteries. Cela limite les contraintes de recharge et améliore la flexibilité des opérations.
L’entreprise promeut aussi l’hydrogène et développe des stations de recharge rapide mégawatt.
Elle a conçu un écosystème technologique qui intègre véhicules, conduite, mines et logistique intelligents.
L’objectif est simple : garantir une meilleure efficacité tout en réduisant l’empreinte carbone.

performance et fiabilité des équipements miniers Zoomlion en conditions extrêmes

Les équipements Zoomlion prouvent leur robustesse sur le terrain. Le camion minier ZT160HEV opère 24/24 h et 7/7 j dans des zones froides, jusqu’à -30 °C.
Déjà 120 unités fonctionnent dans des environnements difficiles, démontrant une performance stable et durable.
Zoomlion offre aussi des services avancés comme la télésurveillance, la maintenance prédictive et des alertes précoces en cas de défaut.
Cette stratégie aide les clients à maîtriser leurs coûts tout en assurant sécurité et productivité.

En résumé, Zoomlion place l’innovation au cœur de sa croissance mondiale. Grâce à des investissements constants et une stratégie écologique, la marque s’impose comme le partenaire incontournable pour une industrie minière moderne, sûre et respectueuse de l’environnement. Les solutions Zoomlion offrent aujourd’hui un nouveau souffle à l’exploitation minière internationale.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 7 minutesDernière mise à jour: 21 avril 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

Innovation
il y a 2 jours
La DJI Power 1000 Mini offre puissance, sécurité et autonomie en format compact.
DjI power 1000 mini : la nouvelle station portable qui fait la différence
il y a 1 heure
dragon-ball-sparking-zero-dlc
Dragon Ball: Sparking! ZERO va accueillir un DLC massif avec 30 personnages et un nouveau mode
il y a 15 heures
Smartflyer intègre les batteries certifiées H55, un pas clé pour l’aviation électrique.
Succès majeur pour l’aviation électrique avec les batteries H55
il y a 15 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page