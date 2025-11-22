Polaris V150 offre une avancée remarquable pour les laboratoires

L’innovation dans le domaine du diagnostic in vitro prend un nouveau tournant avec l’arrivée du Polaris V150. Cet appareil est présenté par KHB lors du prestigieux salon MEDICA 2025. Grâce à ses nouvelles technologies, il s’impose comme une solution d’immunoessais fiable, rapide et compacte pour les laboratoires du monde entier.

Un analyseur innovant pour les laboratoires de toutes tailles

Pensé pour les laboratoires de petite et moyenne taille, le Polaris V150 se distingue par sa compacité. Il occupe seulement 0,36 m² et trouve facilement sa place même dans un environnement restreint. De plus, il réalise jusqu’à 150 tests par heure, un rythme impressionnant pour un appareil aussi discret. L’intégration d’un écran tactile rend son utilisation intuitive et accessible à tous. Grâce à son chargement continu, le flux de travail devient plus fluide, et les échantillons urgents sont traités en priorité.

Performance et précision : les atouts du Polaris V150

Le Polaris V150 embarque la technologie de chimiluminescence ALP-AMPPD. Cela garantit une précision élevée avec un coefficient de variation inférieur à 3%. Pour simplifier le quotidien des utilisateurs, l’appareil propose des réactifs tout en un munis de codes QR. Il réalise la détection automatique des niveaux de liquide, des caillots ou des collisions, ce qui limite les risques d’erreur et augmente la fiabilité des analyses.

Un menu de tests étendu pour un diagnostic fiable

La polyvalence du Polaris V150 réside dans son menu de réactifs très complet. L’appareil couvre plus de 60 essais sur dix domaines majeurs, dont :

Les maladies thyroïdiennes et hormonales

Les maladies infectieuses

Les marqueurs tumoraux et cardiaques

L’inflammation et le métabolisme des glucides

Le métabolisme osseux et l’anémie

Cela répond aux besoins courants et spécialisés des laboratoires, tout en assurant des résultats rapides et précis.

En somme, le Polaris V150 se démarque par son efficacité, sa précision et une grande facilité d’utilisation. Sa polyvalence, son faible encombrement et ses fonctions intelligentes séduisent de nombreux professionnels du diagnostic au salon MEDICA 2025. Pour les laboratoires cherchant à optimiser leurs flux de travail tout en maintenant des analyses fiables, ce nouvel analyseur est un choix à considérer sérieusement.

