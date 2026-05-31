Call of Duty: Modern Warfare 4 est officialisé, avec une sortie confirmée sur Switch 2

Ça y est, les rumeurs sont terminées et il est temps de reprendre les armes. Hier, Activision et Infinity Ward ont enfin dévoilé Call of Duty: Modern Warfare 4 à travers une bande-annonce cinématique explosive. Ce nouvel épisode emmènera les fans de FPS au cœur d’un nouveau conflit géopolitique ce 23 octobre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC…et Nintendo Switch 2. Oui : la Switch 2 !

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Tout ce qu’on sait sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Le premier trailer officiel dévoilé le 28 mai dernier donne immédiatement le ton. Cette fois, l’action se déroule principalement sur la péninsule coréenne, au cœur d’un conflit militaire majeur impliquant la Corée du Nord et la Corée du Sud. Infinity Ward promet une approche plus immersive et plus “terre-à-terre”, avec une mise en scène orientée vers le réalisme militaire. Le Capitaine Price signe également son retour.

La campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 se déroulera entre deux univers de conflit armé. Le joueur incarnera un des membres de l’unité d’opérations spéciales Task Force 141, alors qu’elle fait face aux répercussions de la fin de MW3. Il embarquera ensuite dans une une escouade de soldats sur les lignes de front d’une invasion de la Corée du Sud. Selon Infinity Ward, cette dualité permettra d’offrir “une campagne à la fois grandiose et ancrée dans l’authenticité”.

Et bien sûr, le mode multijoueur est au menu. Cette fois, Call of Duty: Modern Warfare 4 proposera un combat réaliste, avec une série d’améliorations aux systèmes d’armes de base. Les joueurs auront donc droit à des modèles de visée plus précis, sans “bloom” (les balles ne touchant pas exactement le centre du viseur) lors des tirs à la volée. D’autres modifications similaires visant à offrir des combats à l’arme à feu plus cohérents seront également disponibles. Enfin, le mode DMZ reviendra également dans une version largement remaniée.

Vous pouvez regarder la bande-annonce de révélation dans la vidéo ci-dessous :

La fin du support pour les anciennes consoles ?

Call of Duty: Modern Warfare 4 sortira officiellement le 23 octobre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2. C’est également la première fois que la licence débarque sur la console hybride de Nintendo. En revanche, il ne sortira plus ni sur PlayStation 4 ni sur Xbox One. Cette transition impactera également Warzone, dont le support PS4 et Xbox One prendra officiellement fin en octobre.