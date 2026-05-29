Bungie annonce la saison 2 de Marathon avec NIGHTFALL et une semaine gratuite

Beaucoup pensaient que Marathon ne survivrait pas un mois, et pourtant, il a su résister aux intempéries ! Après un lancement mouvementé, Bungie a fièrement annoncé la saison 2 de Marathon, baptisée NIGHTFALL. Cette nouvelle mise à jour majeure arrive le 2 juin avec une promesse claire : rendre l’extraction shooter plus accessible, plus riche et surtout plus attractif pour les nouveaux joueurs. Et si vous hésitez encore, Bungie vous met à son shooter d’extraction à votre disposition gratuitement pendant une semaine.

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Marathon saison 2 : une “relance” ?

Dans un podcast dédié à la saison 2 de Marathon, Bungie reconnaît que le jeu n’a pas totalement répondu aux attentes des joueurs lors de sa première saison. Selon le studio américain, l’expérience était trop punitive, particulièrement pour les joueurs solo et les néophytes du genre. C’est pourquoi il promet de rectifier le tir (oui, on se permet le jeu de mots) avec Avec NIGHTFALL, en proposant une expérience plus souple et moins stressante.

Le cœur de cette saison 2 reposera donc sur un grand reset saisonnier. Bungie implémentera plusieurs améliorations de confort, une progression accélérée des factions ainsi qu’un meilleur équilibrage général du gameplay. En outre, les inventaires, les rangs et les monnaies seront remis à zéro afin de recréer une économie compétitive plus saine et permettre aux nouveaux joueurs de repartir sur un pied d’égalité.

La Saison 2 de Marathon introduira une nouvelle zone baptisée Night Marsh, afin de diversifier les approches tactiques et les affrontements entre équipes. Un nouveau Runner Shell s’ajoutera à la liste, ainsi qu’un système inédit appelé The Cradle. Ce dernier permettra aux joueurs de personnaliser davantage leurs builds et leurs statistiques, avec des configurations plus spécialisées selon leurs styles de jeu.

Enfin, Bungie annonce l’arrivée de modes expérimentaux PvE dans NIGHTFALL. Ils incluront un mode principalement PvE avec une faible présence PvP, ainsi qu’un mode entièrement coopératif sans affrontement entre joueurs.

Vous pouvez revoir les annonces des développeurs sur la saison 2 de Marathon dans la vidéo ci-dessous :

Une semaine gratuite pour convaincre les joueurs

Pour accompagner ce nouveau départ, Bungie organisera une Open Play Week du 2 au 9 juin sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Pendant cette période, les joueurs auront accès gratuitement à l’intégralité du contenu de la Saison 2. Et surtout, ils pourront conserver la progression durant cette semaine s’ils décident d’acheter le jeu.

Est-ce donc la principale raison pour laquelle Bungie a décidé d’abandonner Destiny 2 ? En tout cas, tous les yeux seront rivés sur cette saison 2 de Marathon quand elle sera en ligne le 2 juin 2026. Reste plus qu’à voir si elle va réussir à conquérir plus de joueurs qu’au premier lancement du jeu.