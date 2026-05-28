Infortrend dévoile une avancée majeure pour l’IA à Computex 2026

Infortrend vient d’annoncer une innovation majeure pour les entreprises du monde entier. En effet, à l’occasion du COMPUTEX 2026 à Taipei, la marque présente une infrastructure de stockage et d’IA de nouvelle génération. Ainsi, cet événement marque un tournant pour la gestion intelligente des données, de la périphérie au cloud. Découvrons désormais comment Infortrend révolutionne l’environnement informatique.

Les nouvelles solutions d’IA d’Infortrend présentées à Computex

Lors de COMPUTEX, Infortrend dévoile ses dernières innovations dans le domaine du stockage et de l’IA. Ces solutions sont conçues pour rendre l’IA accessible sur tous les points du réseau, du plus petit nœud de périphérie à d’imposants clusters cloud. Les visiteurs pourront découvrir :

Une plateforme d’informatique en périphérie adaptée aux environnements distribués.

adaptée aux environnements distribués. Trois modes de déploiement : Standalone Edge , High Availability Edge et Advanced Edge .

, et . Des solutions intégrées qui simplifient la mise en place et maximisent la performance.

Ainsi, Infortrend aide les entreprises à tirer parti de l’IA sans complexité.

Optimisation des performances du stockage pour l’IA et le cloud

Infortrend introduit de nouveaux produits axés sur la performanceet la fiabilité. La série EonStor GS 5000U offre un débit record de 125 Go/s et 2,4 millions d’IOPS, idéal pour les tâches d’entraînement de l’IA.

Le modèle EonStor GSx 5000 permet un accès simultané aux données.

permet un accès simultané aux données. Jusqu’à 10 appliances GSx peuvent être utilisées ensemble pour une efficacité maximale.

Ces solutions sont pensées pour le cloud d’entreprise, l’analyse big data et le calcul haute performance (HPC).

Déploiement flexible de l’infrastructure de la périphérie au centre

La réussite des entreprises passe aujourd’hui par la flexibilité et l’agilité. Infortrend propose une infrastructure évolutive qui répond facilement aux besoins changeants. Grâce à ses trois modes de déploiement, chaque organisation peut adapter la solution à sa structure. La haute disponibilité et l’évolutivité rapide sont au cœur de l’offre.

Facilité d’action sur les données en temps réel. Automatisation intelligente au plus proche du terrain. Intégration simple au cloud d’entreprise.

Tout est pensé pour une gestion centralisée et performante des charges de travail intense.

Infortrend s’impose comme un leader visionnaire dans la transformation numérique. En effet, son offre présentée à COMPUTEX 2026 montre la voie vers une gestion intelligente des données, de la périphérie au cloud. Ainsi, adaptées aux défis modernes, ses solutions donnent aux entreprises les clés pour accélérer leur croissance, exploiter la puissance de l’IA et rester compétitives. Enfin, pour découvrir ces innovations, rendez-vous sur le stand Infortrend !

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?