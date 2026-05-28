Synnoïa : L’immersion réinventée pour un divertissement inoubliable

Synnoïa, jeune pousse née à Angoulême en 2024, bouscule l’univers des expériences immersives. Son ambition : transformer l’expérience spectateur en aventure inoubliable. L’entreprise enchaîne les collaborations avec des acteurs majeurs du divertissement, des parcs d’attraction aux collectivités, en passant par les cinémas. Focus sur cette start-up qui ne cesse de faire parler d’elle avec ses concepts innovants, comme VET2, sa première attraction immersive et mobile.

Une nouvelle ère pour le divertissement français

Synnoïa part d’une idée simple : on ne regarde plus un spectacle, on le vit. À seulement 25 ans, son fondateur Théo Briollet l’a bien compris. Ici, chaque projet résulte d’un subtil mélange entre digital, scénarisation et ingénierie. L’équipe, composée de huit spécialistes passionnés – développeurs, infographistes et designers –, s’adapte aussi bien aux besoins d’un parc d’envergure qu’à ceux d’une petite collectivité locale.

En un an à peine, la start-up a vu son chiffre d’affaires tripler entre 2025 et 2026. Un record qui s’explique par un positionnement malin sur un secteur du divertissement en pleine refonte. Ses partenaires témoignent de cette évolution : Futuroscope, Martell, Grand Cognac, Magelis ou la Ville d’Angoulême. Son ancrage régional fort lui offre aujourd’hui une rampe de lancement pour conquérir de nouveaux marchés, tant en France qu’à l’étranger.

VET2 : l’immersion mobile signée Synnoïa

Avec Voyage en Terre 2 (VET2), Synnoïa frappe un grand coup. Cette attraction immersive et entièrement mobile peut s’installer partout, en toute autonomie. Son principe : embarquer le public dans un voyage sensoriel total grâce à des sièges dynamiques, des images spectaculaires et un son enveloppant. Le tout, parfaitement synchronisé pour plonger l’utilisateur dans un univers en 4D, livré clé en main pour tous types d’événements – festivals, salons ou fêtes locales.

De plus, Synnoïa va plus loin en proposant des contenus sur mesure. Chaque organisateur peut ainsi personnaliser l’expérience, coller à son image et captiver son public avec des histoires inédites.

L’immersif : nouvel atout des territoires et des parcs

Les parcs d’attractions français voient leur chiffre d’affaires grimper de 5,3 % entre mars 2024 et mars 2025. L’immersion devient un levier stratégique de différenciation. Synnoïa s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Dernière preuve en date : deux attractions interactives conçues pour le Futuroscope et EDF sur le pôle “Pulse!” du parc.

Mais ce n’est pas tout. Synnoïa se positionne désormais comme un allié de choix pour la valorisation des territoires. Offices de tourisme, institutions culturelles et collectivités veulent renouveler leurs outils de médiation. Avec VET2 et des contenus immersifs comme Voyage en Terre de Cognac – développé avec le Futuroscope et Grand Cognac – Synnoïa crée des expériences pédagogiques, réplicables et parfaitement adaptées aux attentes du public moderne.

En conclusion, Synnoïa prouve qu’expérience, technologie et narration ne font qu’un. La start-up d’Angoulême change les règles du jeu et invite tous les passionnés de nouvelles sensations à suivre son aventure. Et vous, seriez-vous tentés par une expérience immersive made in Synnoïa ? Dites-le-nous et partagez vos idées !