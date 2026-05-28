Actualités

Tineco S9 Artist – Nettoyage révolutionnaire : Simplifiez votre quotidien avec sa puissance autonome !

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 28 mai 2026
2 minutes de lecture

Tineco frappe fort une nouvelle fois avec le FLOOR ONE STATION S9 Artist. Déjà reconnu pour ses solutions de nettoyage intelligentes, la marque repousse ici les limites de l’automatisation domestique. Pensée pour simplifier la vie de ses utilisateurs, cette nouvelle version mise sur la praticité et l’autonomie. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le dernier-né des aspirateurs laveurs intelligents.

Une station intelligente pour un quotidien facilité

La force du FLOOR ONE STATION S9 Artist réside dans sa station intelligente totalement repensée. Beaucoup plus qu’un simple espace de recharge, elle prend en main tout l’entretien de l’appareil. Après chaque cycle, la S9 Artist se nettoie seule, et surtout, sa brosse sèche en seulement 5 minutes grâce à un air chauffé à 110°C. Mieux encore, la station veille au remplissage automatique du réservoir avec de l’eau propre, elle aussi chauffée.

Avec un réservoir de 5L, inutile de s’occuper de la recharge en eau à chaque utilisation. Plusieurs cycles s’enchaînent sans effort, et l’aspirateur est toujours prêt à l’emploi. Cette approche évite les manipulations fréquentes et maintient l’appareil propre à chaque utilisation. En résumé : le nettoyage devient (presque) totalement autonome.

La performance au cœur de la technologie

Le S9 Artist continue de miser sur une performance technique remarquable. D’un seul passage, il aspire et lave grâce à une force d’aspiration solide de 22 kPa. Son capteur iLoop™ adapte automatiquement la puissance selon le niveau de saleté, tandis que les technologies HydroBurst et MHCBS attaquent même les taches les plus tenaces. Fini les sols encore humides ou pleins de traces : tout ressort impeccablement propre et sèche très vite.

Le design à plat 180° (12,85 cm) permet d’atteindre les endroits les plus bas. Un écran LED tactile, positionné de façon ergonomique, rend l’interaction immédiate pour ajuster les modes d’auto-nettoyage ou d’eau chaude. L’appareil gère sans souci les cheveux et poils d’animaux sans jamais s’emmêler. En clair, Tineco propose un produit à la fois puissant, intuitif et taillé pour la vraie vie.

Le FLOOR ONE STATION S9 Artist est disponible dès maintenant sur Amazon ainsi que sur la boutique officielle Tineco, au prix de 899,99 €. Et vous, prêts à passer à la maison du futur ? N’hésitez pas à partager vos impressions et avis sur ce produit révolutionnaire dans les commentaires !

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 28 mai 2026
2 minutes de lecture
Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Expert Tech titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Tsinghua (Chine), j'allie background technique et passion du terrain. Sur Le Café Du Geek, depuis 2012, je ne me contente pas de relayer l'info : je teste les innovations en conditions réelles. En charge de la ligne éditoriale, je parcours les salons internationaux (CES, MWC, IFA) pour dénicher les pépites hardware avant tout le monde. Mon obsession ? Rencontrer les startups qui innovent vraiment et vous livrer un avis critique, technique et sans filtre sur les produits de demain.

Articles similaires

AI: Digital to Physical – The 6th BEYOND EXPO is set to Open in Macau
Plongez au cœur de l’innovation : BEYOND EXPO promet une expérience technologique inoubliable
il y a 3 heures
Constructor Group installe son siège mondial à Singapour et crée 200 emplois experts.
Constructor Group booste l’innovation à Singapour avec 200 emplois
il y a 4 heures
destiny-2
Bungie tourne la page : Destiny 2, c’est fini ! 
il y a 21 heures
Le GIGABYTE AERO X16 allie finesse, IA avancée et hautes performances pour créateurs.
Le GIGABYTE AERO X16 séduit avec sa puissance IA exceptionnelle
il y a 22 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page