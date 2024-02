Nettoyez intelligemment avec Tineco PURE ONE Station !

Prêts pour l’évolution de la révolution du nettoyage domestique ? Tineco, leader en nettoyage intelligent, améliore sa gamme avec PURE ONE Station. Après le succès du PURE ONE Station Pet à l’IFA 2023, Tineco lance la PURE ONE Station, un concentré de technologie au quotidien.

Un entretien facile et un rangement pratique

Le credo de Tineco ? Simplifier la corvée du nettoyage. C’est dans cette optique que ces modèles sont équipés d’une station de charge et de nettoyage multifonctionnelle. Cette station Tineco nettoie, vide le bac à poussière, recharge l’aspirateur et le prépare pour une prochaine utilisation sans effort. De plus, son design sophistiqué s’intègre parfaitement à tous les intérieurs.

Un nettoyage sans encombre grâce à la technologie ZeroTangle

Difficile de dire au revoir aux poils d’animaux coincés dans la brosse de l’aspirateur ? La technologie ZeroTangle, intégrée aux nouveaux modèles, rend ces tracas du passé. Le bac dirige directement les saletés, et la brosse reste exempte de cheveux et de poils. Enfin un nettoyage efficace pour les propriétaires d’animaux!

Une batterie haute-performance pour une longévité accrue

Penser au futur, c’est aussi accroître la durabilité. La technologie Pouch Cell, présente dans les smartphones haut de gamme, est introduite par Tineco dans ses modèles PURE ONE Station. Plus de puissance, une durée de vie triplée et une charge plus rapide : la Pouch Cell révolutionne le monde du nettoyage

PURE ONE Station Pet et PURE ONE Station : deux modèles pour tous vos besoins

Que vous soyez propriétaire d’animaux de compagnie ou simplement à la recherche de l’aspirateur ultra performant, Tineco a ce qu’il vous faut. Le PURE ONE STATION Pet, équipé d’une brosse spécialisée et d’un tuyau d’extension, vous offre une performance de nettoyage inégalable. Quant cette nouvelle station , elle réunit tous les avantages des innovations Tineco dans un design épuré et à un prix défiant toute concurrence.

Tineco révolutionne le nettoyage avec des innovations promettant une propreté inégalée, changeant vos habitudes de nettoyage pour toujours. Êtes-vous prêts à faire l’expérience d’une maison plus propre et plus intelligente ? Partagez vos impressions et réactions sur ces nouveaux produits !