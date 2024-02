Partenariat entre HONOR et Gameloft : Une expérience optimisée

Aujourd’hui, la marque technologique mondiale HONOR annonce un partenariat clé avec l’éditeur de jeux vidéo français Gameloft. Le but de cette association excitante? Pour offrir une véritable expérience de jeu optimisée sur le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design.

Immersion inégalée de HONOR avec Asphalt 9: Legends

Avec une nouvelle version spécialement optimisée d’Asphalt 9 : Legends, HONOR promet une immersion unique et inégalée sur les smartphones pliants . Les fans peuvent anticiper une expérience de jeu à 120 FPS, assurant une jouabilité fluide mais aussi des graphismes saisissants.

Fei Fang, Head of Product Line chez HONOR, déclare:

Notre collaboration avec Gameloft vise à créer la meilleure expérience utilisateur possible sur les smartphones pliants HONOR.

Innovation technologique pour une expérience de jeu optimale

Pour atteindre cette expérience de jeu inégalée, HONOR et Gameloft ont repensé le gameplay sur mobile. Ils ont utilisé la technologie de remplacement des shaders et refait les textures physiques avec des technologies de reconstruction basées sur le GPU. Le résultat est des visuels fluides ultraréalistes et des temps de réponse ultra-rapides, idéaux pour les gamers compétitifs qui cherchent à effectuer des acrobaties et à dépasser leurs rivaux virtuels.

Henry Pan, Vice-président du Développement Commercial Mondial OEM chez Gameloft, évoque l’importance de cette alliance:

« Notre collaboration avec HONOR combine notre expertise dans le développement de jeux sur appareils mobiles avec l’expérience de HONOR dans l’intégration fluide de logiciels et de matériels sur les smartphones pliants. »

Disponibilité

La version optimisée d’Asphalt 9 : Legends sera disponible pour le HONOR Magic V2 et le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design sur Google Play dès février 2024, offrant ainsi une immersion inégalée aux joueurs. Le HONOR Magic V2 est déjà en vente et disponible en noir et violet, avec un prix de départ de 1 999,90€.

Ce partenariat stratégique représente une avancée remarquable pour HONOR et s’inscrit dans sa volonté de créer un écosystème bénéfique pour sa marque et ses clients. Êtes-vous prêt pour une toute nouvelle expérience de jeu? Faites nous savoir dans les commentaires ou partagez ces nouvelles passionnantes avec vos amis et votre famille pour en profiter ensemble !