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EngageOne RapidCX offre un nouveau souffle à la relation client grâce à l’IA

il y a 1 jourDernière mise à jour: 24 avril 2026
Temps de lecture 1 minute
EngageOne RapidCX de Precisely simplifie et sécurise la gestion des communications clients.

L’intégration de l’intelligence artificielle devient essentielle dans le domaine des communications clients. Avec EngageOne RapidCX, Precisely propose une solution innovante. Cette plateforme aide les organisations à interagir de manière optimale et conforme. Découvrons comment RapidCX transforme la gestion des échanges clients.

Une nouvelle génération de gestion des communications clients

EngageOne RapidCX apporte une vision unifiée et en temps réel des communications sortantes. Grâce à cette solution, toutes les interactions sur les différents canaux sont rassemblées sur une même interface. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les erreurs liées à la fragmentation des outils. Aujourd’hui, les équipes bénéficient d’une meilleure efficacité et d’un contrôle accru sur la conformité.

L’agent IA « Next Best Action » optimise la réactivité

La grande nouveauté de cette version, c’est l’agent d’intelligence artificielle « Next Best Action ». Ce module analyse chaque communication et propose immédiatement l’action la plus pertinente. Pour commencer, il fonctionne avec les emails et s’ouvrira à d’autres canaux très bientôt. Vous conservez la maîtrise : l’option d’activation reste entre vos mains, ce qui garantit un contrôle total sur l’usage de l’IA.

Une interface centralisée pour un suivi en temps réel

La page d’accueil de RapidCX a été entièrement repensée. Les équipes profitent de cinq widgets donnant une lecture instantanée des performances. On y retrouve toutes les informations importantes dès le premier regard, comme les activités récentes ou l’état des envois. Un module de suivi dynamique évite les retards et les situations de non-conformité.

EngageOne RapidCX marque une avancée majeure dans la gestion des communications en entreprise. Ses innovations combinent automatisation intelligente, visibilité totale et conformité avec les réglementations. Les organisations gagnent ainsi en productivité et peuvent enfin offrir à leurs clients une expérience fluide, réactive et de grande qualité.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 1 jourDernière mise à jour: 24 avril 2026
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La rédac

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