YouTube relance les messages privés avec une nouvelle phase de test en Europe

YouTube tente une nouvelle fois d’intégrer la messagerie directe dans son application. Après un premier essai abandonné en 2019, la plateforme vidéo teste actuellement une fonctionnalité de messages privés auprès d’utilisateurs en Irlande et en Pologne. Son but serait de permettre aux abonnés de partager et discuter de vidéos sans quitter l’écosystème YouTube.

Un retour attendu des DMs sur YouTube

YouTube avait déjà introduit une fonction de messagerie en 2017. Cependant, la plateforme l’avait supprimée deux ans plus tard pour privilégier les échanges publics dans les  commentaires. Aujourd’hui, la société affirme que le retour des DMs répond à une forte demande des utilisateurs. D’après Google, c’est une des fonctionnalités les plus réclamées, d’où cette nouvelle tentative.

Pour l’instant, le test se limite aux adultes de plus de 18 ans dans deux pays européens. Les messages échangés ne sont pas totalement privés, car YouTube précise qu’ils peuvent être examinés. Et ce, afin de vérifier leur conformité avec les règles de la communauté. En effet, la plateforme veut éviter les abus tout en offrant un espace de discussion plus privé.

Une stratégie pour renforcer l’engagement des utilisateurs

La réintroduction des DMs pourrait transformer la manière dont les abonnés interagissent avec les contenus. Au lieu de partager une vidéo via des applications externes comme WhatsApp ou Messenger, les utilisateurs pourraient rester directement sur YouTube pour discuter. Cela renforcerait la fidélité à la plateforme et augmenterait le temps passé dans l’application.

Malgré tout, supprimer une fonctionnalité en 2019 pour la relancer six ans plus tard peut donner l’impression d’un retour en arrière. Mais YouTube mise sur le fait que les habitudes numériques ont évolué. La plateforme pense aussi que les utilisateurs recherchent désormais plus de simplicité et d’intégration. Si le test est concluant, la messagerie privée pourrait être déployée à plus grande échelle.

