Zendure SolarFlow Mix : une avancée puissante pour vos économies d’énergie

Zendure SolarFlow Mix arrive en France pour révolutionner la gestion d’énergie à la maison. Avec ses nouveaux systèmes de stockage, Zendure promet des économies importantes. Découvrons ensemble comment cette innovation peut transformer votre quotidien et alléger vos factures d’électricité.

Des systèmes Zendure SolarFlow Mix adaptés à chaque foyer

La série SolarFlow Mix comprend trois solutions selon la taille du logement. Le 4000 Mix Pro est parfait pour les grandes familles, jusqu’à quatre personnes. Le 4000 Mix AC+ s’adapte aux maisons moyennes avec des toits déjà équipés de panneaux solaires. Enfin, le 3000 Mix AC+ répond aux besoins des couples ou même des utilisateurs nomades, comme les voyageurs en camping-car. Chaque modèle s’ajuste ainsi à la consommation réelle du foyer.

Les atouts technologiques et l’impact sur la facture énergétique

Les solutions Zendure SolarFlow Mix intègrent la technologie HEMS 2.0 et l’IA ZENKI™ 2.0. Ces outils optimisent l’usage de chaque kilowatt-heure. Les systèmes analysent météo, consommation et tarifs pour gérer la charge et la décharge de la batterie. Résultat : jusqu’à 96 % d’économies selon le modèle et la situation. Les foyers français équipés pourront ainsi maîtriser leur budget face à la hausse des prix de l’énergie.

Compatibilité, sécurité et installation de SolarFlow Mix

Chaque système affiche une modularité impressionnante avec des batteries extensibles de 8 kWh à 50 kWh. L’offre Zendure s’adapte à de nombreuses marques d’onduleurs et reste compatible avec les configurations existantes. Côté sécurité, la gamme intègre ZenGuard™, un système avancé pour prévenir les risques. L’installation se veut simple, rapide et sans gros travaux, pour une expérience sereine.

En conclusion, Zendure SolarFlow Mix propose une solution innovante, accessible et très efficace. Trois modèles permettent à chacun de trouver l’option idéale pour son logement. L’intégration des dernières technologies place la gestion d’énergie à portée de tous. Êtes-vous prêt à réduire votre facture d’électricité et à adopter une énergie plus propre ? Découvrez SolarFlow Mix dès aujourd’hui.

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