Innovation : Fini la corvée de piscine, profitez d’un été serein et limpide

Vous rêvez d’une piscine impeccable sans lever le petit doigt ? MAMMOTION s’apprête à révolutionner l’entretien des bassins avec le lancement mondial de son nouveau robot nettoyeur. Présenté comme une innovation de rupture, le SPINO S1 Pro s’invite sur Kickstarter dès le 28 avril et promet de transformer la corvée du nettoyage en un jeu d’enfant. D’ailleurs, le Mammotion Spino S1 pro est attendu comme la nouveauté phare de la saison.

Le SPINO S1 Pro : le robot qui sort (vraiment) du lot

Le vrai tour de force du SPINO S1 Pro, c’est son système d’amarrage automatique AutoShoreCharge™. Lauréat d’un prix de l’innovation au CES 2026, ce petit bijou de technologie grimpe de lui-même à la surface, quitte l’eau et rejoint sa station de recharge. Fini la galère des robots trop lourds à sortir manuellement ! Un algorithme intelligent pilote toute la séquence, de la détection de batterie faible au positionnement millimétré sur le bras robotisé qui l’extrait de la piscine. Avec Mammotion Spino S1 pro, cette automatisation devient un standard du marché.

Même les piscines aux formes les plus complexes n’effraient pas ce robot. Le SPINO S1 Pro assure une connexion stable jusqu’à 10 mètres de distance avec sa base. Grâce à cette technologie, MAMMOTION tient son pari : offrir une expérience 100 % “mains libres”. En résumé, la praticité du Mammotion Spino S1 pro séduira les amateurs de technologie.

Un nettoyage au pixel près grâce à l’IA

Pour donner à l’eau toute sa limpidité, MAMMOTION a équipé son robot du système ZonePilot™. Concrètement, le SPINO S1 Pro embarque une caméra couplée à des capteurs TOF, pression et mouvement. Il cartographie votre piscine, repère les saletés, optimise son parcours et adapte la puissance d’aspiration (jusqu’à 6 800 GPH) dans les zones vraiment sales.

Du fond aux parois, aucune trace de débris ne lui résiste. Que votre bassin arbore un design classique ou original, le SPINO S1 Pro s’ajuste et gagne du temps en évitant les surfaces déjà propres. Ainsi, le Mammotion Spino S1 pro se place comme l’une des références pour un nettoyage intelligent.

Des offres exclusives qui font envie

Pour l’ouverture de la campagne Kickstarter, MAMMOTION gâte les premiers contributeurs. Les membres de la liste VIP reçoivent un accès privé avec 1 000 $ de réduction sur le SPINO S1 Pro (soit 1 499 € au lieu de 2 499 €) contre un acompte, remboursé après la campagne. D’autres offres “Early Bird” permettront de profiter du robot dès 1 699 $.

Et si le bras robotisé n’est pas une priorité pour vous, le SPINO S1 (version classique) s’affiche à seulement 899 $ pendant la durée du Kickstarter, soit 400 $ de moins que le prix public.

Le futur du nettoyage de piscine débute dès le 28 avril sur Kickstarter et les livraisons commenceront en novembre. Prêt à changer votre été ? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette innovation et partagez la nouvelle avec vos amis propriétaires de piscine !