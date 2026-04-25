Overstory crée une avancée majeure contre pannes et incendies

Les réseaux électriques font face à de nouveaux défis : tempêtes, pannes et feux de forêt sont de plus en plus fréquents. Pour répondre à ces enjeux, la société Overstory innove avec des modèles d’intelligence artificielle capables de prédire les incidents avec une précision inédite. Cette révolution dans la gestion des risques apporte de l’efficacité et plus de sécurité aux opérateurs et aux communautés.

Les nouveaux modèles d’ia d’Overstory révolutionnent la prévention

Overstory propose désormais deux solutions inédites : l’Outage Model et l’Ignition Model. Ces outils analysent images satellites, données de terrain et historiques d’incidents pour repérer les zones et équipements à risque. Les opérateurs reçoivent ainsi une liste précise d’actions prioritaires à mener, bien avant qu’une panne ou un incendie ne survienne. L’approche se fonde sur des années d’analyse et des millions de kilomètres de réseau, validée par des experts arboristes.

Prédire et éviter les pannes grâce à l’intelligence artificielle

Jusqu’à maintenant, les services utilisaient souvent des cartes papier et des données parcellaires. Avec les nouveaux modèles, ils disposent d’informations claires et actualisées sur la végétation et l’état des équipements. Overstory intègre également des données historiques et météorologiques pour déterminer où agir en priorité : couper un arbre affaibli, tondre une zone à risque ou remplacer un poteau vieillissant. Grâce à cette technologie, les équipes peuvent anticiper et limiter efficacement les conséquences des aléas climatiques sur le réseau.

La plateforme Overstory Scenarios permet de modéliser et comparer facilement plusieurs plans d’action. Les services publics peuvent désormais :

Concevoir des programmes basés sur l’analyse des risques

Évaluer en temps réel le coût et la réduction des risques

Orienter chaque euro vers les interventions les plus utiles

Ce système aide à faire face à la hausse des coûts et à protéger chaque kilomètre de ligne, tout en garantissant un meilleur rapport entre investissement et sécurité.

En conclusion, Overstory redéfinit la gestion de la résilience dans les réseaux électriques. Grâce à ses modèles d’IA avancés et à sa plateforme de simulation, l’entreprise offre des outils concrets pour prévenir efficacement les pannes et les incendies. Cette innovation permet aux opérateurs d’agir tôt, tout en optimisant leurs ressources et en assurant une énergie plus fiable pour les communautés.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?