Hyland Global Partner Network : une avancée remarquable pour les partenaires

Hyland Global Partner Network arrive avec une nouvelle vision du partenariat pour accompagner le virage de l’entreprise agentique. En effet, avec son programme renouvelé, Hyland veut simplifier les collaborations, soutenir la croissance des partenaires et accélérer l’innovation. Ainsi, découvrez comment ce réseau mondial redéfinit la coopération dans le secteur de la gestion de contenu d’entreprise.

Une nouvelle stratégie pour l’écosystème des partenaires Hyland

Hyland renouvelle sa manière de travailler avec ses partenaires. Désormais, le Hyland Global Partner Network propose un cadre transparent et cohérent. Ainsi, tous les partenaires, quelles que soient leurs régions, profitent des mêmes avantages et d’une clarté accrue. Ce nouveau modèle vise à réduire les frictions et à simplifier la gestion du réseau.

Une terminologie commune à travers le monde

Des niveaux de partenariat basés sur la performance

Une plateforme moderne pour la gestion de la relation

Les innovations du Hyland Global Partner Network dévoilées

Le programme introduit de nombreuses innovations pensées pour les besoins actuels des entreprises. La flexibilité est au cœur de la stratégie, permettant aux partenaires de choisir leur niveau d’implication. De plus, Hyland offre une gouvernance claire et des politiques équitables. Chaque partenaire peut s’engager selon ses forces et évoluer à son rythme.

Modèle économique transparent et cohérent Incitations liées à la croissance et la performance Visibilité accrue sur la définition du succès

Des avantages concrets pour les partenaires et leurs clients

Les partenaires bénéficient d’une structure qui récompense la performance. Cela favorise la confiance et la réussite commune. Les clients, de leur côté, profitent de solutions innovantes et fiables. Les nouveaux outils facilitent la collaboration et l’innovation autour de l’intelligence artificielle et du cloud.

Avec le Hyland Global Partner Network, Hyland pose les fondations d’une entreprise agentique connectée et efficace. Ce programme favorise le succès de tous ses membres. Les innovations proposées permettent d’aller plus loin dans l’automatisation, la performance et la satisfaction client. Grâce à cette approche, chaque partenaire contribue activement à construire l’entreprise de demain.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?