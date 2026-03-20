Comviva NGAGE assure une expérience client sécurisée et performante

Comviva innove avec un nouveau produit digital. L’entreprise lance NGAGE for Enterprises, une plateforme moderne qui transforme la gestion de la relation client. Cette solution vise à créer des expériences numériques plus sûres et plus efficaces pour les entreprises de toutes tailles. Découvrons les atouts de cette nouvelle référence sur le marché des communications cloud.

Une plateforme CPaaS innovante pour renforcer la confiance numérique

NGAGE propose une approche nouvelle avec sa plateforme CPaaS de dernière génération. Elle réunit sur un même espace des outils d’identité numérique, d’intelligence artificielle et d’omnicanalité. Ainsi, les entreprises peuvent orchestrer des parcours clients fluides tout en assurant la sécurité à chaque étape.

Cette plateforme intègre la protection contre la fraude et la gestion sécurisée des identités. Cela aide les entreprises à offrir des interactions fiables et sécurisées à grande échelle. Le cadre technique garantit aussi la conformité avec les standards du secteur.

Des parcours clients personnalisés et sécurisés avec l’IA

Aujourd’hui, les clients veulent une expérience personnalisée. NGAGE for Enterprises répond à ce besoin grâce à des outils alimentés par l’IA. Les entreprises peuvent créer des interactions contextuelles, que ce soit pour le service, l’assistance ou le marketing.

Générateur de workflow intuitif low-code

Création de messages adaptés au profil de l’utilisateur

Utilisation de la vérification de numéro ou SIM pour éviter la fraude

L’IA optimise chaque étape du parcours, tout en assurant la sécurité avec des outils de vérification puissants.

L’intégration omnicanale pour une expérience utilisateur optimale

Avec NGAGE, les entreprises bénéficient d’une communication omnicanale performante. Tous les canaux clés sont pris en charge : SMS, e-mails, RCS et WhatsApp. Cela simplifie la gestion des campagnes et permet de toucher chaque client sur son canal favori.

Par ailleurs, la plateforme assure une facturation transparente et un contrôle en temps réel des performances. Ceci favorise une meilleure maîtrise des coûts et une réactivité maximale en cas de besoin.

En conclusion, Comviva NGAGE se distingue par son approche complète et sécurisée de l’engagement client. Cette solution innovante permet aux entreprises de bâtir des parcours personnalisés, fiables et économiques. À l’ère de la transformation digitale, NGAGE représente une réponse efficace aux enjeux d’aujourd’hui pour rester compétitif et inspirer confiance aux clients.

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