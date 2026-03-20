Voici Fresco, un jeu indépendant qui donne vie aux fresques de l’Égypte antique

Chez les studio indés, ça ne manque pas de nouvelles idées pour séduire, et Kelonia Games en est le parfait exemple. Il y a quelques jours, ce dernier a dévoilé Fresco, son prochain puzzle game 2D/3D. Et si ce terme vous met à confusion, c’est normal, car le concept du jeu est aussi simple qu’ingénieux : faire coexister deux dimensions de gameplay au cœur d’un même niveau. Tous les détails dans les prochaines lignes.

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Fresco, quand l’art devient gameplay

Dans Fresco, le joueur y incarne un archéologue évoluant dans un temple inspiré de l’Égypte antique. Sa particularité ? Les fresques murales ne sont pas de simples éléments décoratifs. Elles deviennent un terrain de jeu en 2D, dans lesquel un second personnage peut évoluer. L’enjeu consiste alors à alterner intelligemment entre ces deux plans pour résoudre des énigmes environnementales.

L’idée centrale de Fresco repose sur une interaction permanente entre les mondes. En d’autres termes, une action effectuée dans la fresque peut influencer l’environnement en 3D, et inversement. Observation et coordination seront alors essentielles pour évoluer dans ce puzzle game original.

Et sur le plan artistique, le titre se distingue par sa direction visuelle directement inspirée des peintures murales de l’Égypte ancienne. Les fresques prennent vie avec une fluidité remarquable, renforçant l’immersion et la cohérence de l’univers. Le jeu exploite pour cela le moteur Unreal Engine 5, pour fusionner les styles visuels et donner du relief à ces œuvres ancestrales.

Regardez la première bande-annonce de Fresco dans la vidéo ci-dessous :

Au-delà de son mode solo, Fresco peut également se jouer à deux. Chacun des deux joueurs incarneront respectivement une des deux entités, l’archéologue en 3D et le personnage évoluant dans la fresque.

Pour l’heure, le jeu est en développement actif et attendu sur PC. Il ne dispose donc pas encore de date de sortie officielle.