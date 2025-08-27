Face à la sortie de Hollow Knight Silksong, plusieurs studios choisissent de reporter les leurs !

S’il y a une annonce qui a fait l’effet d’une bombe la semaine dernière, c’est bien sûr celle de la date de sortie de Hollow Knight : Silksong. En effet, après 6 années d’attente, le successeur de l’acclamé Hollow Knight sortira enfin ce 4 septembre 2025. L’engouement est tel que, conscients de l’ombre colossale que projette Silksong, plusieurs studios indépendants, ont choisi de reporter leurs projets.

Hollow Knight Silksong : un petit géant parmi les indés

Une chose est certaine : l’annonce de la sortie officielle de Hollow Knight Silksong a déjà marqué l’industrie vidéoludique. Tous les joueurs, médias et influenceurs n’auront d’yeux que pour le jeu à sa sortie, si bien que les autres jeux sortant dans le même créneau risquent de se noyer dans la tempête médiatique. Pour éviter cela, d’autres développeurs ont décidé de ne pas sortir leurs jeux à proximité du 4 septembre 2025, date à laquelle Team Cherry lancera Hollow Knight Silksong.

C’est le cas notamment pour Panik Arcade, le développeur du jeu CloverPit. Initialement prévu le 3 septembre prochain, l’équipe a décidé de repousser leur jeu le 26 du même mois. Le studio explique vouloir offrir à son jeu “une fenêtre d’exposition digne de ce nom” plutôt que de risquer l’invisibilité.

Même constat du côté de Frogteam Games. Leur projet Stomp and the Sword of Miracles devait proposer une démo le 29 août, mais le studio décide finalement de le repousser à une date ultérieure. Le développeur illustre la situation par une image forte : “Nous sommes comme un petit krill tentant d’échapper à une baleine bleue.”

La liste des reports s’allonge encore : Faeland, dont la sortie 1.0 était prévue le 9 septembre, est repoussé à une date indéterminée. Quant à Aeterna Lucis, l’équipe a pris une décision encore plus radicale en décalant le lancement jusqu’en 2026.

Le phénomène n’est pas anodin. Dans un secteur où la visibilité est désormais un enjeu vital, se retrouver à quelques jours du lancement d’un mastodonte comme Hollow Knight Silksong peut s’avérer fatal. Pour les studios plus modestes, mieux vaut donc patienter et trouver un créneau plus favorable, plutôt que subir l’effacement total.