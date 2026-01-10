Minisforum impressionne au ces 2026 avec des mini pc ultra performants

Le monde des mini PC bouge ! Lors du CES 2026 à Las Vegas, MINISFORUM dévoile des mini PC puissants, compacts et conçus pour le futur. Ces nouveautés s’adressent autant aux créateurs, qu’aux pros, gamers ou entreprises. Découvrons comment MINISFORUM bouscule le marché des ordinateurs de petite taille.

Minisforum révolutionne le mini pc au ces 2026 avec l’ia et la performance

MINISFORUM frappe fort au salon CES 2026 en présentant deux modèles marquants : l’AI X1 Pro 470 et le MS-02 Ultra. Ces mini PC proposent le meilleur de la technologie, sans faire de compromis. Leur objectif ? Offrir une puissance digne d’une tour, mais dans un format compact. Processeurs AMD ou Intel de dernière génération, connectique avancée : tout est pensé pour mélanger performance et encombrement réduit. Ainsi, chaque utilisateur trouve un produit MINISFORUM adapté à ses besoins du quotidien.

Ai x1 pro 470 : mini pc pour créateurs, joueurs et télétravail

L’AI X1 Pro 470 est conçu pour propulser la création, le jeu et le télétravail. Il intègre un processeur AMD Ryzen™ AI 9 HX470 et mise sur l’intelligence artificielle. Grâce à son double micro avec réduction de bruit, la clarté sonore est optimale. Les nombreux ports, dont USB4, HDMI 2.1 et DP 2.0, facilitent la connexion multi-écrans et l’usage partagé en équipe. Les créateurs bénéficient d’un stockage allant jusqu’à 12 To pour gérer des vidéos 4K ou des projets complexes. Quant aux gamers, ils profitent du processeur graphique Radeon™ performant et d’un port OCuLink pour connecter une carte graphique externe. Résultat : des jeux fluides et une grande polyvalence pour travailler ou se divertir.

Ms-02 ultra : une plateforme compacte pour les pros et les gamers

Le MS-02 Ultra s’adresse aux professionnels et passionnés de jeux vidéo exigeants. Ce mini poste de travail intègre un processeur Intel Core Ultra 9 et supporte jusqu’à 256 Go de mémoire ECC. Sa conception facilitant la maintenance, il répond aux besoins des petites entreprises, créateurs de contenu ou studios vidéo. Les multiples ports USB4 v2 et la double mise en réseau 25 GbE offrent un débit rapide pour le montage vidéo ou la modélisation 3D. Enfin, avec plusieurs emplacements PCIe, les adeptes du gaming profiteront d’une fréquence d’image élevée et de graphismes immersifs. Polyvalence et haute performance résument ce nouveau mini PC.

Pour conclure, MINISFORUM prouve que mini PC ne rime plus avec compromis. Grâce à ses nouvelles solutions, la marque combine puissance, intelligence artificielle et format compact. Créateurs, télétravailleurs ou passionnés de jeux : chacun trouvera le modèle adapté à ses envies. Ces innovations devraient séduire tous ceux qui veulent un ordinateur efficace, discret et évolutif, sans sacrifier la performance.

