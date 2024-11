Perplexity crée une nouvelle plateforme d’information électorale

Demain, mardi 5 novembre, se tiendra l’élection présidentielle aux Etats-Unis. Au vu de cela, Perplexity, une société de recherche spécialisée dans l’intelligence artificielle, a annoncé le vendredi 1er novembre, la création d’une nouvelle plateforme d’information électorale. L’objectif de cette plateforme sera de répondre aux différentes questions des électeurs.

Perplexity s’engage à fournir des réponses provenant de sources fiables

Plus précisément, la plateforme proposera des réponses générées par l’intelligence artificielle aux questions de vote et des informations sur les candidats. L’entreprise a d’ailleurs annoncé qu’elle suivrait en direct le décompte des voix, en se basant sur les données de l’Associated Press.

Perplexity affirme que ses informations sur les électeurs sont basées sur les données de Democracy Works, un groupe qui fournit également des données à Google. Ces informations comprennent les conditions, les lieux et les horaires des sondages. La société d’IA que les réponses fournies aux questions des électeurs proviendront d’un « ensemble organisé des sources les plus fiables et les plus informatives ».

La gestion de cette plateforme sera un vrai défi pour Perplexity

Interrogé par The Verge, la porte-parole de Perplexity, Sara Plotnick a affirmé que la société a sélectionné des sources « non partisanes et vérifiées, notamment Ballotpedia et les organismes de presse ». Elle a ajouté que l’entreprise surveille activement ses systèmes pour s’assurer de donner la priorité à ces sources lorsque la plateforme répond aux questions liées aux élections.

Par ailleurs, la plateforme fournirait également des informations détaillées sur le contenu du bulletin de vote. Elle comprend même des onglets qui permettent de suivre les élections présidentielles, sénatoriales et législatives américaines à compter de mardi. La plateforme affichera également des répartitions par Etat avec le pourcentage des votes comptés et le candidat en tête des élections.

Néanmoins, il faut faire attention car les réponses de l’IA peuvent comporter quelques erreurs, comme l’omission d’un candidat ou le mélange d’informations entre les candidats. En tout cas, cette plateforme de Perplexity permettra de vérifier si l’IA peut fournir des informations importantes sur des élections. Un défi que les autres sociétés d’IA comme ChatGPT, Meta AI et Google Gemini n’ont pas relevé. Ces IA renvoient effectivement les questions des électeurs vers d’autres sources comme Google Search. Microsoft Copilot, quant à lui, s’abstient tout simplement de toute réponse aux questions électorales.