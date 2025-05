Dyson lance cinq nouveaux purificateurs d’air connectés et ultra-performants pour un air intérieur plus sain

Qualité de l’air intérieur, allergies saisonnières, pollution urbaine : en réponse à ces enjeux de santé publique, Dyson dévoile cinq nouveaux purificateurs d’air intelligents intégrant les dernières innovations de la marque. À la fois silencieux, efficaces et élégants, ces modèles visent à améliorer le confort des foyers. Ils répondent aussi aux exigences environnementales des milieux urbains.

Une gamme complète de purificateurs d’air haut de gamme pour la maison

À travers ces cinq nouveaux modèles, Dyson enrichit sa gamme de purificateurs d’air domestiques, reconnus pour leur efficacité et leur design sophistiqué. Parmi eux :

Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx – ventilateur purificateur connecté, 499 €

Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx – purificateur 3-en-1 avec chauffage et ventilation, 799 €

Dyson Humidify+Cool PH2 De-NOx – humidificateur et purificateur combiné, 799 €

Dyson Purifier Cool PC1 et Dyson Hot+Cool HP1 – versions plus accessibles, dès 499 €

Disponibles dès le 12 mai 2025 sur Dyson.fr et dans les Dyson Demo Stores, ces appareils visent les particuliers souhaitant améliorer la qualité de l’air intérieur. Ils sont conçus pour être simples, élégants et performants.

Une purification de l’air renforcée grâce à la technologie De-NOx

Les nouveaux modèles sont dotés d’un filtre à charbon actif K. Ce filtre est capable de capturer 50 % de dioxyde d’azote (NO₂) en plus. Ce gaz toxique est courant dans les logements situés en zones urbaines denses. Associé à un filtre HEPA H13, le système élimine jusqu’à 99,95 % des particules ultrafines, y compris le pollen, les allergènes, les COV et le formaldéhyde.

Une technologie connectée pour piloter la qualité de l’air en temps réel

Chaque appareil est compatible avec l’application MyDyson™. Elle permet de surveiller la qualité de l’air intérieur. Vous pouvez déclencher la purification à distance et consulter les rapports en temps réel. Grâce aux assistants vocaux compatibles, les utilisateurs peuvent piloter leur purificateur à la voix.

Un mode nuit silencieux (50 % plus discret) assure une purification continue même pendant le sommeil. Cela se fait sans perturber les dormeurs sensibles.

Confort thermique et design : les modèles Hot+Cool chauffent, ventilent et purifient

Les modèles Dyson Hot+Cool s’imposent comme des solutions multi-saisons. Ils allient chauffage l’hiver, ventilation l’été et purification permanente de l’air intérieur. Grâce à la technologie Air Multiplier™, l’air purifié est diffusé uniformément dans toute la pièce. Le débit atteint jusqu’à 290 L/s (voire 350 L/s pour le modèle PH2).

Dyson : l’innovation au service de la santé et du bien-être à domicile

Avec cette nouvelle collection, Dyson confirme sa place de leader sur le marché des solutions de purification de l’air haut de gamme. La marque allie technologie avancée, design épuré et efficacité éprouvée.

Ces lancements s’inscrivent dans une vision globale : celle d’un habitat plus sain, mieux maîtrisé, et technologiquement assisté. C’est idéal pour les familles urbaines, les personnes allergiques. C’est aussi parfait pour ceux qui souhaitent respirer un air plus pur au quotidien.