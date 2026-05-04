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Korean Air digitalisation maintenance : une avancée majeure pour l’efficacité

il y a 13 heuresDernière mise à jour: 3 mai 2026
Temps de lecture 1 minute
Korean Air digitalise sa maintenance moteurs pour optimiser efficacité et innovation.

Korean Air franchit une nouvelle étape vers l’excellence technologique. La compagnie coréenne modernise son centre de maintenance moteur. Grâce à la digitalisation, elle optimise désormais ses opérations. Ce changement place Korean Air en position de leader du secteur aéronautique en Asie.

La digitalisation du centre de maintenance moteurs chez Korean Air

Korean Air a mis en service la Ramco Aviation Suite dans son centre de maintenance moteur. Cette solution digitale transforme la gestion des opérations techniques. Plus de 400 techniciens utilisent désormais l’application mobile pour exécuter leurs tâches. Résultat : les opérations se font plus vite, avec moins d’erreurs et une grande fluidité. Les flux de travail deviennent plus efficaces, réduisant délais et coûts.

Ramco Aviation Suite : une intégration avancée et innovante

La suite logicielle Ramco propose une intégration complète des processus. Elle relie la maintenance, les finances et la gestion de la clientèle. L’outil s’intègre aux plateformes internes et externes de Korean Air. Cette connectivité facilite l’interopérabilité avec les clients et partenaires. De plus, la plateforme fournit des rapports en temps réel sur la capacité de production et les indicateurs financiers.

Un futur hub MRO moteur leader en Asie pour Korean Air

Cette transformation numérique s’inscrit dans un projet plus large. Korean Air prépare en effet le plus grand hub MRO moteur d’Asie, opérationnel en 2027. Le nouveau pôle bénéficiera d’outils digitaux avancés : intelligence artificielle, maintenance prédictive et automatisation. Avec cette ambition, la compagnie souhaite garantir des standards élevés de qualité et de performance. Elle vise aussi à anticiper les besoins futurs du secteur aéronautique.

En résumé, la digitalisation de la maintenance chez Korean Air accélère l’innovation et la performance. Grâce à Ramco Aviation Suite, la compagnie place la technologie au cœur de ses opérations. Cette évolution assure une gestion efficace, compétitive et tournée vers l’avenir pour tous ses clients.

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il y a 13 heuresDernière mise à jour: 3 mai 2026
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La rédac

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