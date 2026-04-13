Renewable Power Accelerator booste la transition verte du transport lourd

Renewable Power Accelerator (RPX) est la nouvelle référence européenne pour l’électrification du transport lourd. L’entreprise propose désormais des solutions innovantes et personnalisées pour accélérer la transition vers une énergie 100 % renouvelable. Cette transformation marque une nouvelle ère pour l’e-mobilité en Europe.

La transformation de SPA en RPX pour électrifier le transport lourd

RPX, auparavant connu sous le nom de Solar Power Accelerator (SPA), a opéré un changement stratégique majeur. Face aux changements du marché, RPX vise désormais l’électrification du transport lourd, secteur fort émetteur de carbone. Grâce à cette nouvelle raison sociale, la société accentue son engagement à soutenir les entreprises de logistique qui souhaitent réduire leur empreinte carbone. RPX mise sur les grands axes routiers, les terminaux de fret et les dépôts de logistique en Europe. Plus de 25 % des émissions de CO₂ en Europe proviennent du transport et la demande pour des solutions durables est en plein essor.

Des solutions innovantes : IA, énergie renouvelable et BaaS

L’offre de Renwable Power Accelerator se structure autour de trois axes forts :

Énergie renouvelable pour alimenter à 100 % les bornes de recharge grâce à des micro-réseaux sur site.

pour alimenter à 100 % les bornes de recharge grâce à des micro-réseaux sur site. Batteries-as-a-Service (BaaS) avec des modèles de location innovants pour réduire les coûts et rendre l’e-mobilité accessible.

avec des modèles de location innovants pour réduire les coûts et rendre l’e-mobilité accessible. Logiciels IA intégrés pour gérer la flotte, planifier la navigation et certifier l’origine renouvelable de l’énergie consommée.

Chaque client profite ainsi d’une solution personnalisée qui simplifie la gestion de son activité, tout en respectant les normes européennes.

L’expansion européenne de RPX et sa vision stratégique

RPX accélère son déploiement dans toute l’Europe. L’entreprise développe déjà des projets dans les pays nordiques, au Royaume-Uni, en Espagne et en Pologne. Son objectif : offrir une énergie propre et compétitive partout où les besoins de transport sont importants. La vision de RPX est claire : bâtir une chaîne logistique résiliente et indépendante des fluctuations des prix des combustibles fossiles.

En résumé, Renewable Power Accelerator offre aujourd’hui des solutions puissantes pour accélérer l’électrification du transport lourd en Europe. Sa technologie associe énergie renouvelable, intelligence artificielle et services innovants. RPX montre la voie vers une logistique plus verte et responsable, au service de la transition énergétique des entreprises. Le secteur du transport entre dans une nouvelle phase, portée par l’innovation et la promesse d’un avenir durable.

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