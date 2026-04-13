Supermicro Gold Series : une solution rapide et efficace pour vos serveurs d’entreprise

Supermicro Gold Series révolutionne l’univers des serveurs d’entreprise. Désormais, les clients bénéficient de solutions prêtes à être utilisées. En simplifiant le déploiement, Supermicro marque un tournant pour les professionnels cherchant performance et rapidité.

Introduction des serveurs optimisés Supermicro Gold Series

Supermicro présente ses nouvelles solutions Gold Series. En effet, ces serveurs sont spécialement conçus pour répondre à des besoins informatiques variés : calcul, IA, stockage et périphérie intelligente. Ainsi, l’objectif est simple : offrir des solutions clés en main et livrées rapidement. De plus, les serveurs Gold Series sont préconfigurés avec des CPU, GPU, de la mémoire et des composants optimisés. La livraison se fait, en règle générale, sous trois jours ouvrables.

Des solutions prêtes à l’emploi pour toutes les charges de travail

La gamme Supermicro Gold Series comprend plus de 25 systèmes, chacun adapté à une charge de travail spécifique. On retrouve des serveurs monoprocesseurs et biprocesseurs, tous validés et testés avant l’expédition.

La série Gold se divise en quatre grandes catégories :

Calcul d’entreprise : serveurs montés en rack performants et flexibles.

: serveurs montés en rack performants et flexibles. IA d’entreprise : systèmes accélérés par GPU pour l’apprentissage automatique et l’inférence.

Stockage d’entreprise : architectures pensées pour la gestion moderne de données.

: architectures pensées pour la gestion moderne de données. Périphérie intelligente : formats compacts pour le retail, la fabrication et les villes intelligentes.

Avantages et catégories de la Supermicro Gold Series

Les serveurs des Gold Series offrent des avantages concrets.

Des configurations toutes prêtes, choisies par des experts du secteur.

Un gain de temps grâce à une expédition rapide.

Des prix compétitifs par rapport aux solutions sur-mesure.

Les entreprises gagnent ainsi en efficacité et réduisent leurs délais de mise sur le marché. Chaque système garantit des performances fiables, déjà éprouvées dans des data centers du monde entier.

En conclusion, Supermicro Gold Series propose une réponse moderne aux besoins informatiques des entreprises. Rapidité, fiabilité et flexibilité deviennent accessibles à tous. Ainsi, ces nouveaux serveurs s’imposent comme une référence pour accélérer les projets technologiques. Par ailleurs, pour découvrir des configurations adaptées à chaque usage, rendez-vous directement sur le site de Supermicro.

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