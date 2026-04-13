La passerelle IoT EG71 facilite brillamment l’intégration des bâtiments

Face à l’essor des bâtiments intelligents, la gestion efficace des données et l’unification des systèmes deviennent essentielles. Le lancement de la passerelle IoT EG71 par Milesight marque une étape clé pour le secteur. Cette innovation promet de simplifier l’intégration des protocoles et d’optimiser la connectivité au sein des bâtiments connectés.

Les défis de l’intégration dans les bâtiments intelligents

Aujourd’hui, les bâtiments intelligents utilisent de nombreux protocoles comme BACnet, Modbus ou KNX. Cependant, ces systèmes fonctionnent souvent de façon isolée. Les intégrateurs doivent ainsi jongler avec plusieurs passerelles, ce qui rend la gestion complexe et coûteuse. L’intégration en profondeur reste un obstacle majeur à la performance globale.

Une passerelle iot eg71 pensée pour l’unification des protocoles

Avec la passerelle IoT EG71, Milesight propose une solution unique. Ce dispositif regroupe les principaux protocoles du bâtiment en un seul appareil. Il supporte plus de deux mille appareils et vingt mille points de données. Grâce à ce système, la gestion des équipements devient centralisée et sans passerelles ou conversions supplémentaires. Ainsi, la connectivité entre les différents équipements est plus fluide et directe. Il est aussi compatible avec Modbus TCP, BACnet/IP et divers protocoles de cloud, assurant une transmission sécurisée des données.

Des fonctionnalités avancées pour la gestion des données

La passerelle EG71 ne se limite pas à la connectivité. Elle permet aussi le traitement local des données grâce à la prise en charge de Node-RED, Python et Docker. Les données sensibles restent sur place, ce qui améliore la sécurité et l’autonomie. Le déploiement d’applications se fait directement sur la passerelle, réduisant la dépendance à une connexion Internet constante.

En résumé, la passerelle IoT EG71 de Milesight transforme l’intégration des systèmes dans les bâtiments intelligents. Elle offre une solution unifiée, accessible et performante pour un secteur en pleine évolution. Cette avancée ouvre la voie à plus d’efficacité et de simplicité dans la gestion des bâtiments connectés. Grâce à ces innovations, les utilisateurs bénéficient de bâtiments plus intelligents et mieux adaptés à leurs besoins quotidiens.

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