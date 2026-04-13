TEST – Samsung Galaxy Book6 Pro : un ultrabook premium convaincant

Le Samsung Galaxy Book6 Pro m’a été prêté par la marque pour ce test. Je l’ai utilisé pendant une semaine complète entre les cours, le travail et quelques extras plus détendus pour voir s’il tenait vraiment la route. La marque n’a pas relu ni validé cet article avant publication. Mon modèle embarque 32 Go de RAM, 1 To de SSD, un Intel Core Ultra X7 358H et l’iGPU Intel Arc B390. Sur le papier, Samsung vend un grand ultraportable haut de gamme, fin, léger et taillé pour durer loin d’une prise. En pratique, la vraie question est simple : est-ce que le Samsung Galaxy Book6 Pro vaut son prix face aux MacBook, Surface ou Zenbook ?

Samsung Galaxy Book6 Pro : notre avis en bref

Le Samsung Galaxy Book6 Pro est un très bon PC portable premium. Son gros point fort, c’est clairement l’écran. La dalle AMOLED 16 pouces est superbe, très colorée, fluide en 120 Hz, lumineuse et mieux gérée face aux reflets que beaucoup d’autres OLED portables. Ensuite, la machine est rapide au quotidien, agréable à transporter et vraiment sérieuse en autonomie. On sent que Samsung a voulu faire un Windows « plaisir », qu’on aime utiliser, pas juste une fiche technique bien remplie.

Tout n’est pas parfait pour autant. La connectique est courte pour un 16 pouces vendu 2 399 euros en France, la RAM n’est pas évolutive et ce n’est pas une station de travail déguisée. En clair, je recommande le Samsung Galaxy Book6 Pro à ceux qui veulent un beau portable de productivité, de création et de mobilité. Cependant, si ton objectif principal est le jeu ou la 3D sérieuse, il faut regarder ailleurs.

Ce lien est affilié. Si vous passez par lui, Le Cafe du Geek peut toucher une commission, sans surcoût pour vous. Cela n’influence pas notre avis.

Produit disponible sur Samsung Galaxy Book6 Pro 14", Copilot+ PC, PC Portable avec IA, Processeur Intel Core Ultra 7, Mémoire 16 Go RAM, 512 Go SSD, Écran Tactile Dynamic AMOLED 2X, Batterie Haute Performance, Anthracite

Voir l'offre

Fiche technique

Caractéristique Samsung Galaxy Book6 Pro Système d’exploitation Windows 11 Home Processeur Intel Core Ultra X7 358H Carte graphique Intel Arc B390 NPU Intel NPU Écran 16 pouces Dynamic AMOLED 2X tactile, anti-reflet Définition 2880 x 1800 pixels (WQXGA+) Mémoire vive 32 Go LPDDR5X Stockage 1 To NVMe SSD Emplacements SSD 2 Connectique 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2, 1 x HDMI 2.1, prise casque/micro Réseau sans fil Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Audio 4 haut-parleurs, Dolby Atmos Webcam 2,0 MP Clavier Rétroéclairé Pavé tactile Haptique Sécurité TPM, lecteur d’empreinte Batterie 78,07 Wh Charge USB PD, 60 à 65 W Dimensions 356,9 x 248,0 x 11,9 mm Poids 1,59 kg Couleur Anthracite

Samsung Galaxy Book6 Pro : un design fin, propre, mais pas très généreux en ports

Dès la prise en main, le Samsung Galaxy Book6 Pro dégage une vraie impression premium. Son châssis en aluminium est fin, rigide et assez léger pour un 16 pouces. Pendant ma semaine de test, je l’ai transporté sans jamais avoir l’impression de me trimballer une brique sur le dos. Le clavier est agréable à utiliser. Le pavé tactile est précis, même si je l’ai trouvé un peu trop grand. En tapant, on pose facilement un bout de la main dessus. L’ensemble respire donc le produit haut de gamme bien fini. C’est d’ailleurs le genre de sensation qu’on retrouve souvent chez Apple, et ça fait plaisir de voir un PC Windows aussi soigné sur ce point.

Là où Samsung fait moins bien, c’est sur la connectique. On retrouve 2 Thunderbolt 4, 1 USB-A, 1 HDMI 2.1 et une prise jack. Ce n’est pas ridicule, mais, pour un 16 pouces, à ce tarif, ça reste un peu court. Si tu bosses souvent avec plusieurs accessoires, un écran externe, du stockage ou un dock, tu finiras vite avec un hub dans le sac.

Samsung Galaxy Book6 Pro : l’écran change vraiment l’expérience

C’est simple : l’écran est la meilleure raison d’acheter ce PC. Samsung intègre ici une dalle Dynamic AMOLED 2X tactile de 16 pouces en 2880 x 1800 pixels, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 30 à 120 Hz. La marque annonce jusqu’à 1000 nits en HDR et met aussi en avant un verre Corning Gorilla Glass avec traitement DXC. De notre côté, nous n’avons pas réalisé de mesure colorimétrique complète. En revanche, des sources fiables évoquent 170 % du sRGB, 114 % du DCI-P3, 496 cd/m² en SDR et jusqu’à 1129 cd/m² en HDR. Sur le terrain, cela se traduit par un écran riche, propre et vraiment agréable, aussi bien pour travailler, regarder des vidéos, retoucher des images ou jouer un peu.

Et surtout, je confirme un point important : il reflète peu pour une dalle OLED. C’est même l’un des aspects qui m’a le plus marqué pendant ce test. Le traitement antireflet et le Gorilla Glass DXC font clairement le travail. Je trouve l’ensemble mieux maîtrisé que sur d’autres dalles OLED parfois plus brillantes. Résultat, le Samsung Galaxy Book6 Pro conserve les noirs profonds et le contraste propres à l’OLED, sans se transformer en miroir pénible au moindre rayon de soleil. Et ça, sur un bureau bien exposé le matin ou en fin de journée, ça change vraiment les choses.

Stockage rapide et connectivité bien à jour

Le Samsung Galaxy Book6 Pro ne se limite pas à son écran. Son SSD participe aussi beaucoup à la bonne impression générale. Sur CrystalDiskMark, j’ai relevé 7077,53 Mo/s en lecture séquentielle et 5743,82 Mo/s en écriture. Clairement, on est sur un très bon niveau pour un portable de ce type. Au quotidien, cela se ressent tout de suite. Windows démarre vite, les logiciels se lancent sans attendre et les transferts de fichiers restent très confortables. Ce n’est pas le genre de composant qu’on remarque au premier regard, pourtant il joue beaucoup dans la sensation de machine premium.

Côté connectivité, Samsung reste bien dans son époque avec du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Ce n’est pas forcément ce qu’on regardera en premier sur une fiche produit, mais c’est toujours bon à prendre sur une machine censée durer plusieurs années. On retrouve aussi une base multimédia propre, avec quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, une webcam 2 MP, un clavier rétroéclairé, un pavé tactile haptique ainsi qu’un lecteur d’empreinte. Bref, tous ces éléments ne font pas la une du test, mais ils participent à une expérience moderne, cohérente et bien équipée.

Un processeur solide et une Intel Arc B390 plus utile qu’avant

Sous le capot, mon exemplaire intègre un Intel Core Ultra X7 358H, 32 Go de LPDDR5X et l’iGPU Intel Arc B390. C’est une base très sérieuse pour un ultraportable. Samsung le présente d’ailleurs comme un modèle pensé pour la productivité haut de gamme, le multitâche lourd, la création légère et les usages IA du moment. Et, pour une fois, on n’est pas face à un iGPU simplement « viable ». L’Intel Arc B390 est moderne, costaud et apporte une vraie marge de confort au quotidien.

Dans mes tests, le processeur tient bien son rang. Sur Cinebench 2026, j’ai relevé 3768 points en multi-core et 504 points en single-core. Concrètement, cela suffit largement pour travailler confortablement, multiplier les onglets, lancer plusieurs applications et garder une machine fluide, sans freeze, ni crash.

L’Intel Arc B390 n’a évidemment pas vocation à remplacer une RTX, mais elle a un vrai intérêt. Mon score Steel Nomad Light atteint 6320 points pour 46,82 FPS, et j’ai même pu jouer à Terraria sur batterie sans souci particulier. Pour du jeu léger, de l’indé, un peu de création ou de l’accélération graphique ponctuelle, c’est nettement plus convaincant que ce qu’on voyait auparavant sur ce type de machine. En bref, ce n’est pas un PC gamer, mais cet iGPU ouvre de vraies possibilités.

Températures, souffle et autonomie en usage réel

Sur ce type de machine fine, la gestion thermique compte énormément. Au quotidien, le Samsung Galaxy Book6 Pro reste très discret. Au démarrage, en navigation ou en bureautique, il est silencieux. Même branché, on note seulement un léger souffle, sans rien de gênant. Surtout, on ne ressent pas de chaleur marquée sur le châssis. Samsung gère donc bien cet aspect, et cela se sent vite à l’usage.

En stress test, donc quand on pousse le PC à fond pendant une longue durée, il chauffe et les ventilateurs montent logiquement en régime. Pourtant, le comportement reste bien maîtrisé. Le souffle devient audible, mais il reste modéré pour cette catégorie de portable. Dans une salle avec d’autres laptops, il serait même facilement couvert par le bruit ambiant. Il souffle davantage qu’un MacBook Pro, certes, mais sans jamais devenir pénible. Côté températures, le constat est tout aussi rassurant : j’ai relevé au maximum environ 60 °C côté CPU et 40 °C en surface sur le châssis avec la caméra thermique. En clair, le Samsung Galaxy Book6 Pro chauffe comme n’importe qu’elle autre machine le ferait, mais lui le fait de manière propre et contenue.

Samsung Galaxy Book6 Pro : rapport qualité/prix

C’est ici que le débat commence vraiment, le Book6 est excellent, oui, mais, maintenant on recapitule en gardant un œil sur le prix. À 2 399 euros dans cette configuration 32 Go, 1 To, Intel Ultra X7 358H et Intel Arc B390 le Samsung Galaxy Book6 Pro ne joue pas la carte du bon plan absolu. Il vend une expérience premium, un très bel écran, peut-être même l’un des meilleurs de sa catégorie, une vraie finesse, une bonne autonomie et une exécution globale très propre. Dit autrement, on paie aussi le confort d’usage, pas seulement la puissance brute.

À mon sens, il a un vrai intérêt pour les étudiants exigeants, qui pourront le garder plusieurs années sans frustration, mais aussi pour les rédacteurs, les développeurs, les professionnels mobiles et les créatifs légers qui veulent un PC Windows haut de gamme, polyvalent et agréable à utiliser chaque jour.

En revanche, il a moins de sens pour les joueurs, les monteurs vidéo lourds, les utilisateurs obsédés par l’évolutivité ou ceux qui veulent maximiser chaque euro dépensé. L’attrait est réel autour de l’écran, du format et de l’écosystème Samsung, mais le prix et la durabilité restent des points de vigilance. Surtout que, comme beaucoup d’ultrabooks, il se démonte difficilement. Les possibilités d’évolution sont donc très limitées, avec une RAM soudée et peu de marge pour faire évoluer la machine dans le temps.

Conclusion : que vaut le Samsung Galaxy Book6 Pro ?

Le Samsung Galaxy Book6 Pro est un très bon ultrabook Windows. Il mise d’abord sur ce qu’on voit et ce qu’on ressent tous les jours : un écran superbe, une belle finesse, une autonomie solide et un fonctionnement globalement très propre. Son Core Ultra X7 358H et son Intel Arc B390 ajoutent aussi assez de marge pour aller au-delà de la simple bureautique. Tout n’est pas parfait, le prix est élevé, la connectique : un peu courte. Malgré cela, pour quelqu’un qui veut un portable premium, polyvalent et vraiment agréable à utiliser, c’est une proposition très sérieuse.

Produit disponible sur Samsung Galaxy Book6 Pro 14", Copilot+ PC, PC Portable avec IA, Processeur Intel Core Ultra 7, Mémoire 16 Go RAM, 512 Go SSD, Écran Tactile Dynamic AMOLED 2X, Batterie Haute Performance, Anthracite

Voir l'offre