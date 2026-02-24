TEST – Lexar SSD NM990, le PCIe 5.0 accessible et performant ?

Le Lexar SSD NM990 représente l’entrée de la marque sur le segment très exigeant du PCIe 5.0. Proposé en 1 To, 2 To et 4 To, il promet des vitesses pouvant atteindre 14 000 Mo/s en lecture séquentielle, avec des écritures qui grimpent jusqu’à 11 000 Mo/s selon la capacité choisie. Sur le papier, les chiffres sont impressionnants. Nous sommes clairement sur le haut du panier du stockage grand public. Mais au-delà des valeurs affichées, la vraie question reste simple : le Lexar SSD NM990 tient-il ses promesses en conditions réelles, notamment lors de transferts lourds et d’usages variés ?

Notre avis en bref sur le Lexar SSD NM990

Le Lexar SSD NM990 est un très bon SSD PCIe 5.0. Dans une configuration adaptée, il atteint les performances annoncées et ne déçoit pas sur les benchmarks synthétiques. En usage réel, il ne s’effondre pas brutalement lors de gros transferts, ce qui est souvent le piège sur ce type de modèle très rapide en théorie. Le design est sobre, sans extravagance, et il sera préférable de l’installer sous le dissipateur thermique de votre carte mère pour garantir une gestion thermique optimale. Globalement, c’est une proposition cohérente et sérieuse sur le segment Gen5, avec un positionnement solide face à la concurrence.

Unboxing du Lexar SSD NM990

Le Lexar SSD NM990 arrive dans un emballage compact et classique. La boîte met en avant la compatibilité PCIe 5.0 ainsi que les débits annoncés, avec une présentation claire et efficace. À l’intérieur, on retrouve le SSD bien protégé dans son support plastique, accompagné de la documentation standard. Lexar ajoute également quelques stickers de la marque, ce qui reste un petit bonus appréciable pour les amateurs de personnalisation de configuration.

En revanche, il ne faut pas s’attendre à davantage. Pas de vis, pas de dissipateur thermique, pas d’accessoires particuliers. En même temps, pour un SSD M.2, ce n’est pas réellement un défaut. L’essentiel est que le produit soit correctement protégé pendant le transport, et c’est le cas ici. L’ensemble est simple, propre, sans superflu. Pour un composant interne destiné à être immédiatement installé sous un radiateur de carte mère, cela suffit largement.

Installation et facilité d’utilisation du Lexar SSD NM990

L’installation du Lexar SSD NM990 est extrêmement simple, à condition bien sûr de disposer d’une carte mère compatible PCIe 5.0. Son format M.2 2280 standard permet une intégration rapide dans n’importe quel slot NVMe moderne. Une vis, quelques secondes, et le SSD est en place. Il est immédiatement reconnu dans le BIOS, puis sous Windows après initialisation. Rien de particulier à signaler de ce côté-là. En revanche, compte tenu des débits visés, il est vivement conseillé d’utiliser le dissipateur thermique intégré à votre carte mère. Le SSD n’est pas livré avec son propre radiateur, et à ces niveaux de performance, la gestion thermique n’est pas un détail.

Au quotidien, l’expérience est totalement transparente. Une fois installé, le Lexar SSD NM990 se comporte comme n’importe quel autre SSD NVMe, mais avec une sensation de réactivité accrue sur les tâches lourdes. Les installations de logiciels volumineux, les mises à jour de jeux, les copies importantes de données s’effectuent sans ralentissement notable. Sur une configuration récente, l’ensemble reste stable et cohérent. Il n’y a aucun logiciel obligatoire à installer pour profiter des performances. On branche, on initialise, on utilise. Simple, efficace, sans complexité inutile.

Performances synthétiques du Lexar SSD NM990

Pour évaluer les performances du Lexar SSD NM990, nous avons utilisé principalement CrystalDiskMark. L’objectif était de vérifier si les chiffres annoncés par le constructeur se retrouvent en pratique. Sur notre configuration de test compatible PCIe Gen5, les résultats sont conformes aux attentes. En lecture séquentielle, nous atteignons des valeurs très proches des 14 000 Mo/s annoncés. En écriture, selon la capacité testée, les performances s’alignent également avec les données constructeur. Les débits sont élevés, stables, et cohérents sur plusieurs passes successives.

En lecture et écriture aléatoire, les résultats sont également solides. Les IOPS atteignent des niveaux très élevés, ce qui se traduit par une excellente gestion des petits fichiers et des accès multiples simultanés. C’est un point important, car les performances séquentielles ne racontent qu’une partie de l’histoire. Dans les scénarios plus variés, le Lexar SSD NM990 conserve un comportement homogène. Les courbes restent propres, sans chute brutale lors des tests répétés. Nous sommes clairement sur un SSD qui exploite pleinement le potentiel du PCIe 5.0, tout en gardant une stabilité appréciable dans des conditions réalistes.

Performances en usage réel

Les benchmarks donnent une première indication, mais ce sont les usages concrets qui permettent de juger un SSD. Sur le démarrage de Windows, la différence avec un bon PCIe 4.0 reste mesurée. On gagne quelques secondes, parfois moins, selon la configuration. En revanche, sur des tâches lourdes, le Lexar SSD NM990 montre un vrai intérêt. L’installation de jeux volumineux, les mises à jour importantes ou le déploiement de gros logiciels se font rapidement et sans à-coups. L’ensemble reste fluide, même lorsque plusieurs opérations sont lancées en parallèle.

Sur le chargement de jeux exigeants, les temps sont très courts. Les mondes ouverts lourds se chargent rapidement, et les transitions entre zones sont quasi instantanées sur les titres optimisés. Cela ne transforme pas radicalement l’expérience par rapport à un excellent Gen4, mais le gain existe. Là où le Lexar SSD NM990 se distingue davantage, c’est sur les copies de fichiers volumineux. Nous avons effectué des transferts de dossiers dépassant les 50 Go, incluant des images ISO et des bibliothèques de jeux. Les débits restent élevés pendant une bonne partie du transfert, avant de se stabiliser à un niveau cohérent. Il ne s’effondre pas brutalement, et surtout, il ne se comporte pas plus mal que d’autres SSD PCIe 5.0 dans des conditions similaires. Pour un usage intensif, création de contenu ou manipulation de gros volumes de données, il reste performant et stable.

Endurance et fiabilité

Côté endurance, le Lexar SSD NM990 affiche des valeurs rassurantes. Selon la capacité choisie, on retrouve 750 TBW pour le modèle 1 To, 1500 TBW pour le 2 To et jusqu’à 3000 TBW pour le 4 To. Ces chiffres sont cohérents avec ce que propose la concurrence sur le segment PCIe 5.0. Pour un usage gaming ou bureautique avancé, ces seuils sont largement suffisants sur plusieurs années. Le MTBF annoncé de 1 500 000 heures vient renforcer cette impression de solidité. Lexar accompagne son SSD d’une garantie limitée de cinq ans, ce qui est aujourd’hui un standard sur le haut de gamme.

En pratique, rien n’indique une instabilité particulière. Aucun comportement erratique, aucune perte de performance progressive observée durant nos tests. La gestion des températures, lorsqu’un dissipateur est utilisé, reste maîtrisée et évite le thermal throttling sur des charges longues. L’ensemble inspire confiance. Nous sommes sur un produit mature, pensé pour exploiter le PCIe 5.0 sans compromis majeur sur la durabilité. Pour un utilisateur exigeant, la combinaison performances élevées et endurance solide constitue un ensemble cohérent.

Conclusion : que vaut le Lexar SSD NM990 ?

Le Lexar SSD NM990 tient ses promesses. Il atteint les performances annoncées dans de bonnes conditions matérielles, affiche des débits impressionnants en lecture comme en écriture, et conserve un comportement stable en usage réel, y compris lors de transferts lourds et prolongés. Son design reste sobre, sans effet particulier, et il sera préférable de l’installer sous le dissipateur thermique de votre carte mère pour garantir des températures maîtrisées. En dehors de cela, il ne présente pas de faiblesse notable. Pour ceux qui souhaitent tirer parti des dernières plateformes compatibles Gen5, le Lexar SSD NM990 constitue un choix pertinent et équilibré. Ce n’est pas une révolution absolue face aux meilleurs Gen4 dans tous les scénarios, mais c’est un excellent SSD haut de gamme, cohérent, performant et fiable. Nous lui attribuons une note de 8/10.

