Mibro AI Coach : l’innovation au service d’un entraînement optimal

Mibro innove encore. Cette marque de vêtements intelligents annonce au MWC 2026 un système révolutionnaire : Mibro AI Coach. Ce tout nouveau coach sportif numérique promet d’apporter précision et intelligence émotionnelle à chaque séance. L’objectif ? Rendre le coaching sportif plus personnalisé et efficace, grâce à l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle au service du coaching sportif personnalisé

Mibro AI Coach va bien plus loin que la simple collecte de données. Cette solution observe, analyse et comprend chaque athlète comme le ferait un coach humain. L’intelligence artificielle traite les mouvements, étudie les tendances et identifie les axes de progrès. L’outil devient alors un véritable compagnon d’entraînement, capable de s’adapter à l’évolution de chaque utilisateur.

Un suivi précis pour le padel et la course à pied avec Mibro AI Coach

La première version de Mibro AI Coach cible les joueurs de padel et les coureurs. Pour le padel, le système mesure cinq types de coups, la vitesse de swing et la fréquence cardiaque. Il croise ces indications avec la variabilité de fréquence cardiaque. Cela permet de donner des conseils personnalisés : quand attaquer, quand ralentir, comment progresser. Pour la course à pied, l’IA suit la foulée en temps réel et observe la précision du geste. Ainsi, l’utilisateur reçoit des retours immédiats pour optimiser son entraînement, au-delà des simples chiffres de vitesse ou de distance.

Prévention des blessures et optimisation de la performance grâce à l’IA

Avec Mibro AI Coach, la sécurité est aussi au centre. Le système détecte rapidement les signes de fatigue. Cela aide à prévenir les blessures, souvent liées à un surmenage ou à une mauvaise récupération. L’IA aide aussi à équilibrer la charge d’entraînement, ce qui maximise la progression sans mettre la santé en danger.

Mibro entreprend ici une nouvelle aventure. Sa technologie, présentée lors du MWC 2026 à Barcelone, marque un tournant pour les sportifs, amateurs comme professionnels. En associant précision et compréhension émotionnelle, Mibro AI Coach transforme le suivi sportif. Le lancement, prévu prochainement, débutera avec le padel et la course à pied, puis concernera d’autres sports. Pour les passionnés de technologie et d’endorphines, l’avenir du coaching connecté commence aujourd’hui.

