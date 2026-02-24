5 raisons de craquer (ou pas) pour le Motorola Razr 40 Ultra : innovation, format pliant et compromis à connaître

Le Motorola Razr 40 Ultra marque un nouveau tournant dans l’univers des smartphones pliants. Dévoilé par Motorola, ce modèle de quatrième génération vise à séduire aussi bien les nostalgiques du format à clapet que les technophiles curieux. Entre design innovant, écran externe généreux et performances performantes, il s’affiche comme une alternative sérieuse aux ténors du marché comme le Galaxy Z Flip. Pourtant, dans une gamme de prix premium, chaque détail compte. Dans cet article, nous vous dévoilons cinq raisons d’acheter ou non ce smartphone, pour vous aider à déterminer s’il mérite vraiment de prendre place dans votre poche en 2023.

Son format pliant sublime réinvente le smartphone au quotidien

Le Motorola Razr 40 Ultra propose une expérience unique grâce à son format pliant ultra-compact. Une fois fermé, le smartphone tient dans la paume de la main et disparaît facilement dans une poche. C’est un gain de confort immédiat au quotidien. Ouvert, il déploie un grand écran AMOLED de 6,9 pouces qui rivalise avec les meilleurs écrans du marché. Ce format astucieux offre à la fois discrétion et praticité sans renoncer à l’immersion lors de la lecture ou des jeux. En main, la sensation de finesse et de robustesse impressionne, renforcée par une fermeture sans interstice qui rassure sur la durabilité. En déplacements, le Razr 40 Ultra se fait oublier jusqu’à ce qu’on ait besoin de profiter de son grand affichage, un vrai plaisir d’usage pour les amateurs de nouveautés high-tech.

L’écran externe du Motorola Razr 40 Ultra change vraiment la donne

Le grand écran externe du Motorola Razr 40 Ultra bouleverse totalement l’usage. Cette année, il s’étend sur toute la partie supérieure du clapet, entourant même les capteurs photo. Avec sa surface agrandie, il offre bien plus qu’un simple affichage d’icônes. Vous pouvez désormais lire vos notifications, répondre à des messages ou contrôler votre musique sans ouvrir le téléphone. C’est pratique et ça évite de solliciter constamment l’écran principal, ce qui préserve l’autonomie. Les couleurs sont vives, la réactivité est là, même en plein soleil. Pour prendre des photos ou s’informer d’un coup d’œil, cette avancée fait du Razr 40 Ultra l’un des téléphones pliants les plus interactifs du moment.

Des performances globales très solides pour tous les usages

Le Motorola Razr 40 Ultra intègre un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, épaulé par 8 Go de RAM. Ce duo garantit une expérience fluide, que vous jongliez entre les applications, les jeux ou le multitâche exigeant. Même sans la toute dernière puce du marché, les usages quotidiens ne montrent aucun signe de faiblesse. La réactivité est au rendez-vous, l’interface Android 13 reste légère et agréable à utiliser. Avec ses 256 Go de stockage, vous pouvez conserver toutes vos photos, vidéos et applications sans craindre de saturer la mémoire. En bref, ce smartphone se montre puissant et fiable pour répondre à toutes vos envies numériques, du streaming vidéo au montage léger.

Des compromis sur la photo pour ce prix

Sur le plan photographique, le Motorola Razr 40 Ultra montre ses limites face à des concurrents premium. Il embarque deux capteurs principaux : un grand angle de 12 MP et un ultra-grand angle de 13 MP. Les photos obtenues sont correctes, avec une bonne continuité colorimétrique entre les objectifs. Cependant, on note un certain manque de polyvalence et de détails par rapport à ce que proposent d’autres modèles au même tarif. Les clichés de nuit ou les prises de vue en conditions difficiles affichent rapidement leurs faiblesses. Le mode selfie avec le capteur de 32 MP s’en sort bien, mais ce n’est pas suffisant pour les passionnés de photo. Pour ce prix, on aurait pu espérer mieux, notamment en zoom ou en rendu général. À considérer si la photographie sur smartphone est une priorité pour vous.

Un rapport qualité-prix à nuancer face à la concurrence

Le Motorola Razr 40 Ultra affiche un positionnement tarifaire ambitieux, proche des ténors du segment pliant. À plus de 1200 euros au lancement, il se confronte directement au Samsung Galaxy Z Flip et autres challengers premium. Si ses arguments sont nombreux, des concessions existent, notamment au niveau photo et du processeur. À ce prix, certains attendront la toute dernière puce ou un module photo plus polyvalent. En revanche, il propose dans sa boîte un chargeur 30W et une coque transparente, ce qui devient rare. Toutefois, pour les utilisateurs exigeants, le rapport qualité-prix peut sembler un peu limité, surtout si l’on cherche une solution tout-en-un sans concession majeure. Avant de craquer, il convient donc de bien mesurer vos priorités : innovation de format ou recherche du meilleur compromis possible ?

Faut-il succomber au charme du Motorola Razr 40 Ultra ?

Au final, le Motorola Razr 40 Ultra s’impose comme un smartphone innovant et séduisant. Son format pliant compact et son grand écran externe offrent un vrai vent de fraîcheur sur le marché. Les performances sont à la hauteur pour la majorité des usages quotidiens, même si le choix du processeur et le volet photo rappellent qu’il s’agit encore d’un compromis. Son positionnement tarifaire, proche des références du secteur, pourra freiner certains, surtout ceux qui recherchent la perfection photographique ou la toute dernière technologie. Ce modèle s’adresse avant tout aux amateurs de nouveautés, aux fans de design compact et aux curieux prêts à adopter le pliant au cœur de leur expérience mobile. Si l’innovation prime pour vous, le Razr 40 Ultra risque bien de vous séduire, malgré ses petits défauts.