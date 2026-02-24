Innovation éclatante : France Télévisions révolutionne le sport en UHD HDR10+ pour un spectacle inoubliable

France Télévisions fait aujourd’hui un bond technologique majeur sur le petit écran en s’associant avec Samsung Electronics. Cette collaboration ouvre la voie à une première européenne dans la diffusion sportive ; la chaîne France 2 UHD passe officiellement au HDR10+ dynamique, l’une des technologies d’image les plus évoluées du moment.

Le HDR10+ débarque enfin en direct en France

Dès le 26 janvier 2026, France 2 UHD proposera ses événements sportifs en DVB-T2 UHD HDR10+ Live. Concrètement, exit le simple HDR10 statique : place à un standard HDR10+ qui ajuste dynamisme, luminosité et contraste à chaque scène. Pour les fans de sport, l’image devient alors plus vivante, ultra-détaillée et plus proche de ce que souhaitent vraiment les créateurs. Les grands rendez-vous sportifs à venir bénéficieront donc de cette innovation – une première en France, mais aussi en Europe !

Avec le HDR10+ Live, cette qualité d’image se déploie en temps réel, et bonne nouvelle : cela ne complique pas la vie des producteurs ou des régies techniques. La France emboîte ainsi le pas à certains diffuseurs américains qui, via NextGen TV (ATSC 3.0), profitent déjà de ce standard. Mais cette fois, France Télévisions devient le premier diffuseur européen à franchir le cap, impulsant un mouvement qui pourrait bien inspirer tout le Vieux Continent.

Sony, LG et autres : qui pourra profiter du HDR10+ ?

Cette avancée fait surtout plaisir aux possesseurs de téléviseurs Samsung. En effet, le constructeur équipe ses modèles UHD 4K et 8K du HDR10+ depuis 2018. Que vous ayez une TV Micro LED, Neo QLED, OLED, QLED, The Frame ou Crystal UHD, vous êtes déjà prêt à vivre l’expérience. Et comme le rappelle Sunil Lee, vice-président et directeur général du Samsung R&D Institute UK, « HDR10+ a été conçu pour offrir la meilleure qualité d’image possible, quelle que soit la nature du contenu ». Pour les autres constructeurs, l’enjeu est de suivre le rythme… ou de proposer une alternative équivalente !

Ce partenariat entre France Télévisions et Samsung promet une expérience UHD exceptionnelle pour le public, et pourrait bien devenir un standard pour les futures diffusions majeures.

