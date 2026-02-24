Store Digital Twin : une avancée remarquable pour le commerce de détail

Le Store Digital Twin d’Hanshow bouleverse le commerce physique. Présenté à EuroShop 2026, ce concept repense toute la gestion en point de vente. Grâce à une architecture numérique intégrée, il vise une optimisation continue. Les distributeurs bénéficient d’une exécution prédictive, pilotée par les données en temps réel. Découvrons comment cette innovation façonne l’avenir du retail.

Le Store Digital Twin : révolution numérique en magasin

Le Store Digital Twin propose un jumeau numérique de chaque magasin physique. Sa mission : offrir une visibilité totale et instantanée sur les rayons, les stocks et le parcours client. Les équipes sur le terrain passent ainsi d’une gestion réactive à une stratégie proactive. Cela signifie moins de ruptures de stock et une meilleure expérience d’achat pour chaque visiteur. La technologie permet aussi une gestion plus simple et plus intelligente du magasin.

NexShelf et Nebular Ultra : vers des rayons intelligents

La solution NexShelf transforme chaque étagère en poste de commande digital. Nebular Ultra, son étiquette connectée, va bien au-delà de l’affichage des prix classique. Grâce à ces outils, il devient possible de :

Localiser les produits au centimètre près sur chaque rayon,

Détecter instantanément les erreurs de merchandising,

Analyser l’exécution des plans magasins en temps réel.

Aucun remplacement de mobilier n’est nécessaire. La technologie Hanshow s’adapte à toutes les configurations actuelles, ce qui facilite la transition pour les distributeurs.

Smart Cart : personnaliser l’expérience client en magasin

Le chariot intelligent Smart Cart d’Hanshow connecte le client au jumeau numérique. Le consommateur profite en temps réel de recommandations, d’informations produits et de promotions personnalisées. Ce système réduit les temps d’attente grâce au paiement autonome intégré. De plus, il fournit des données précieuses aux distributeurs :

Parcours client détaillé, Temps passé en rayon, Engagement face aux produits proposés.

Cela permet d’optimiser l’agencement, l’offre et la communication en magasin tout en maximisant la valeur du panier.

Le Store Digital Twin d’Hanshow représente ainsi une avancée majeure. Il améliore à la fois les opérations en magasin et l’expérience client. Grâce à NexShelf et Smart Cart, la digitalisation devient rapide et accessible. Les retailers peuvent maintenant se tourner vers une gestion prédictive, où data et intelligence artificielle guident chaque décision en point de vente.

Lisez notre dernier article tech : Immersion exceptionnelle : LG révolutionne l’affichage pro pour une expérience unique