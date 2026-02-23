Immersion exceptionnelle : LG révolutionne l’affichage pro pour une expérience unique

LG Electronics fait sensation cette année à l’Integrated Systems Europe (ISE) 2026. À Barcelone, la marque sud-coréenne dévoile sur un stand de 1 184 m² une gamme complète de solutions B2B sur mesure. Sous le thème « Solutions Beyond Displays », LG invite les professionnels à découvrir un univers où l’affichage intelligent, les solutions logicielles et l’intelligence artificielle servent les besoins de chaque secteur.

Une immersion sur mesure dans chaque secteur

LG ne s’est pas contenté d’aligner des écrans ; au contraire, la marque propose des zones thématiques ultra-ciblées. Ainsi, que vous soyez du secteur hôtelier, de la sécurité, de l’éducation ou des services au volant, tout a été pensé pour vous.

Dans la zone hôtellerie, LG facilite le quotidien du personnel, tout en enrichissant l’expérience client. Les responsables de centres de contrôle, eux, découvrent LG Shield, une solution de sécurité intégrée et renforcée. Côté éducation, le LG CreateBoard promet des expériences interactives boostées par l’IA, tandis que les solutions outdoor de la zone drive-in repoussent les limites de la visibilité et de la fiabilité, quelle que soit la météo.

K-Retail immersif et innovations logicielles

LG mise gros sur la synergie entre affichage et logiciels. Grâce à LG Business Cloud, la gestion des écrans devient centralisée et ultra-efficace. La marque en profite pour valoriser l’excellence coréenne, en s’associant à des marques iconiques comme THE WHOO (cosmétiques), Paris Baguette (boulangerie), Aurora World (jouets) ou Samyang Foods. Les visiteurs plongent dans des boutiques immersives, où chaque solution LG brille : StanbyME, Smart Monitor Swing, bornes interactives, écrans OLED transparents et E-Paper.

Les solutions LG ConnectedCare, LG SoundCast ou LG SuperSign simplifient la gestion, l’analyse ou la personnalisation des contenus selon le client, favorisant ainsi une expérience hyper-personnalisée tout en restant simple à mettre en œuvre.

Le futur de l’affichage : LG MAGNIT et E-Paper

Innovation phare du salon, le nouveau LG MAGNIT Micro-LED ultra haute définition promet une image exceptionnelle et une modularité totale. Grâce à un revêtement noir et la technologie LTD, la qualité reste homogène et les risques de perturbations visuelles sont minimisés. Autre star, le LG E-Paper épate par sa finesse et sa faible consommation d’énergie, restant lisible sans alimentation continue — parfait pour le retail mobile.

L’humain, la technologie, le patrimoine

À l’entrée, une façade multimédia géante inspirée d’Arirang accueille les visiteurs. LG ose marier culture coréenne et modernité à travers sa tour LED à trois côtés, redéfinissant l’expérience visuelle.

Avec cette édition d’ISE, ainsi, LG confirme sa position de leader sur un marché en quête de solutions intégrées, humaines et innovantes. Ainsi, que vous soyez acteur du retail, de l’éducation ou de la sécurité, découvrez leur vision et dites-nous comment l’affichage intelligent pourrait révolutionner votre quotidien. Par ailleurs, n’hésitez pas à partager vos impressions en commentaires ou sur nos réseaux !