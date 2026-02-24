Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dévoile son ultime bande-annonce « Go Forth » avant sa sortie imminente

Il ne reste plus que quelques jours avant que Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection arrive sur nos machines, et pour un dernier avant-goût du jeu, Capcom dévoile une nouvelle bande-annonce narrative, baptisée « Go Forth ». En parallèle, les développeurs ont détaillé les mécaniques clés du jeu à travers un long walkthrough. Il y a beaucoup à voir…nous faisons le point dans les prochaines lignes.

Une intrigue plus mature pour Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ?

“Go Forth” insiste avant tout sur les enjeux scénaristiques de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Dans le jeu, le monde est frappé par une menace mystérieuse appelée “Encroachment”, un phénomène perturbant l’équilibre naturel. Elle attise également les tensions entre deux grandes nations : Azuria et Vermeil.

Contrairement aux précédents volets de la saga Stories, le joueur n’incarne plus un Rider novice. Cette fois, le protagoniste se présente comme un héritier d’Azuria et Ranger expérimenté, déjà impliqué dans les rouages politiques et militaires de son royaume. Ce nouveau rôle change ainsi la dynamique et la narration de ce troisième opus, avec un ton plus grave et les responsabilités plus lourdes.

Une figure clé émerge également dans le trailer : Eleanor, princesse de Vermeil, dont le rôle semble central dans l’équilibre fragile entre les deux camps.

Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ci-dessous :

En complément du trailer, Capcom a diffusé une vidéo d’environ 13 minutes commentée par le Lead Gameplay Designer Daisuke Wakahara. Cette présentation revient en détail sur les nouveautés du gameplay, notamment sur le système de combat. Ce dernier reste basé sur du tour par tour, marque de fabrique de la série Stories.

Toutefois, plusieurs ajustements viennent également approfondir le gameplay. Tout d’abord, il y a l’introduction d’une barre de stamina, limitant le nombre et la puissance des actions. S’ajoutant à cela, les joueurs doivent gérer une énergie propre aux monsties, ouvrant la voie à des attaques synchronisées plus dévastatrices.

La personnalisation du personnage est également mise en avant, tout comme le retour de l’élevage d’œufs, pilier historique de la licence. Une nouvelle mécanique de restauration des habitats viendra influencer l’écosystème et l’accès à certaines créatures.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sortira le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Une démo jouable est d’ores et déjà disponible, avec transfert de progression vers la version complète.