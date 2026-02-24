Éblouissez votre maison : un WiFi puissant et un design sublime

Huawei frappe fort avec le lancement du HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro. En effet, avec ce nouveau routeur, la marque continue d’explorer la frontière entre la haute technologie et l’esthétique, réinventant ainsi l’objet connecté au cœur de la maison. Désormais, finis les routeurs que l’on cache derrière un meuble : au contraire, voici un appareil pensé pour se montrer et sublimer l’espace de vie, tout en assurant, par ailleurs, une connectivité sans concession.

Design inspiré de la nature et finitions premium

Huawei bouscule les codes du secteur avec son design directement inspiré du phénomène naturel du “Golden Mountain Glow”. Ce routeur arbore un boîtier en acrylique transparent, orné de motifs montagne en relief 3D pour évoquer des paysages majestueux sous une lumière dorée. Mais ce n’est pas tout. Un système d’éclairage LED dynamique anime le X3 Pro, suivant le cycle du jour : tons dorés à l’aube, lumières chaleureuses au crépuscule et nuances froides en pleine journée.

Les détails ne s’arrêtent pas là. En effet, les antennes en métal maillé transparent disparaissent subtilement dans le design, tout en conservant un signal optimal. Ainsi, le HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro fait oublier l’image utilitaire du routeur classique pour devenir, au contraire, un véritable objet de décoration qui s’intègre avec élégance à tous les intérieurs.

Performances WiFi 7 et technologie Mesh dernier cri

Derrière son style affirmé, le X3 Pro ne lésine pas sur la puissance. Il embarque la toute dernière norme WiFi 7, offrant une vitesse théorique maximale de 3,6 Gbps en double bande. Téléchargement de gros fichiers, streaming 4K/8K, jeux vidéo en ligne ou domotique : tout tourne sans compromis, même dans les foyers les plus connectés.

Grâce à sa technologie Mesh avancée, le routeur s’assure d’éliminer toutes les zones mortes dans la maison, que ce soit au sous-sol ou sur le balcon. De plus, les appareils bénéficient d’un roaming transparent, passant d’un nœud à l’autre sans coupure ni latence. Ainsi, plus besoin de choisir entre style et efficacité : Huawei promet, en effet, la meilleure expérience dans chaque pièce.

Prix, disponibilité et offre de lancement

Disponible dès le 20 janvier 2026, le HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro s’affiche à 249,99 € TTC sur la boutique en ligne Huawei et chez les revendeurs agréés. Petite cerise sur le gâteau : jusqu’au 2 mars, une remise de 50 € accompagne son lancement.

Huawei réussit ici à transformer un objet du quotidien en œuvre technologique et artistique. Et vous, que pensez-vous de ce mariage entre art et connectivité ? La déco a-t-elle enfin trouvé son routeur idéal ? Donnez votre avis en commentaire ou partagez vos expériences sur nos réseaux !