Découvrez l’incroyable MatePad 11.5 S : confort, créativité et productivité décuplés

Huawei continue d’innover et frappe fort avec sa nouvelle MatePad 11.5 S. Ce modèle promet de redéfinir notre manière d’utiliser les tablettes, que vous soyez étudiant, créatif ou professionnel nomade. Avec l’intégration d’un écran révolutionnaire et des outils logiciels ajustés, la marque chinoise veut mettre tout le monde d’accord sur l’expérience « sans papier ».

Un écran PaperMatte ultra-clair pensé pour le quotidien

On le sait, les tablettes peinent parfois à offrir un vrai confort d’usage en mobilité, surtout à l’extérieur. Huawei répond à ce défi avec son nouvel écran Ultra-clear PaperMatte. Sa texture spécifique limite les reflets et réduit de moitié les effets de scintillement par rapport à la génération précédente. Fini la fatigue oculaire après des heures de lecture ou d’écriture !

La résolution 2.8K (avec 291 ppp) garantit des détails nets et précis. Mieux encore, le taux de rafraîchissement atteint 144 Hz, offrant une fluidité remarquable pour la consultation de documents ou le visionnage de vidéos. L’écran apporte aussi une sensation réaliste lors de la prise de notes, proche du contact du papier – un vrai atout pour ceux qui aiment griffonner ou dessiner directement à l’écran.

Écosystème logiciel : efficacité et créativité à la carte

La force de la MatePad 11.5 S repose aussi sur son offre logicielle développée maison. L’application HUAWEI Notes, populaire chez les étudiants et pros, centralise la prise de notes, l’écriture manuscrite boostée à l’IA, la reconnaissance d’équations et la gestion de ressources pédagogiques. On peut vraiment créer des cours sur-mesure, des to-do, ou même tenir un journal créatif. Petit bonus : plus de 10 millions d’utilisateurs font déjà confiance à ce service !

Pour aller plus loin côté créativité, la tablette embarque l’application GoPaint. Ici, entre jeux de pinceaux et outils d’animation, l’inspiration ne connaît pas de limites. Les amateurs de dessin profitent d’un pinceau huile 3D et de palettes intelligentes pour réaliser de véritables œuvres, où qu’ils soient. Sans oublier le HUAWEI M-Pencil Pro, compagnon ultime pour donner vie à vos idées sur l’écran PaperMatte.

Clavier intelligent et productivité mobile

Avec son Smart Magnetic Keyboard, la MatePad 11.5 S s’adapte à tous vos besoins de productivité. Trois modes sont proposés : position laptop pour travailler, studio pour dessiner, et un design fractionné pratique dans les petits espaces. Transformer sa tablette en poste de travail nomade devient un jeu d’enfant !

La machine supporte des applications professionnelles comme Filmora pour le montage vidéo, tout en restant facile à transporter. Que vous bossiez en déplacement ou que vous soyez en plein brainstorming créatif, la tablette assure polyvalence et efficacité.

Disponible dès le 20 janvier 2026, la HUAWEI MatePad 11.5 S s'affiche à partir de 399,99 € hors clavier, ou 499,99 € avec son clavier AZERTY.