Vyonix signe un lancement réussi pour ses portables made in Inde

Vyonix bouleverse désormais le marché informatique. La marque lance ses premiers ordinateurs portables conçus et fabriqués en Inde, marquant ainsi un tournant clé pour la technologie du pays. Présentés par ailleurs lors de l’IMC 2025, ces ordinateurs promettent performance et fiabilité à un public large. Enfin, découvrons ensemble ce qui distingue ces nouveaux bijoux technologiques.

Vyonix : des ordinateurs portables 100% conçus en Inde

Vyonix s’impose comme un acteur majeur de l’innovation made in India. Pour la première fois, des ordinateurs portables sont entièrement pensés, développés et assemblés en Inde. Grâce à un partenariat avec VVDN Technologies, chaque étape, de la conception à l’assemblage, se réalise localement. Cela garantit une forte valeur ajoutée nationale et une fiabilité accrue. Vyonix contribue à renforcer la chaîne technologique indienne tout en respectant la vision « Design & Make in India ».

Performances et gammes des nouveaux ordinateurs Vyonix

Les nouveaux ordinateurs portables Vyonix se distinguent par leurs hautes performances. Ils embarquent les derniers processeurs Intel® Core™ des séries 12e et 13e génération, en variantes i3, i5 et i7. La gamme propose plusieurs modèles : Lite, Everyday, Performance et Premium. Ainsi, chacun peut trouver l’ordinateur qui répond à ses besoins spécifiques :

Pour la productivité quotidienne

Pour le divertissement immersif

Pour l’informatique avancée

Le design élégant s’allie à l’ingénierie robuste pour séduire étudiants, professionnels ou entreprises.

Un engagement fort pour l’innovation et la qualité locale

Vyonix s’appuie sur des composants locaux à chaque étape de la fabrication. Cela représente un engagement fort vers la qualité et l’indépendance technologique indienne. La stabilité est assurée par une garantie de cinq ans et un support mondial dédié. Les partenaires peuvent aussi choisir le marquage blanc, ce qui permet de lancer des ordinateurs sous leur propre marque en profitant de la technologie Vyonix. Enfin, la disponibilité dès décembre 2025 promet une arrivée rapide pour les consommateurs.

Avec le lancement des nouveaux ordinateurs portables Vyonix, l’Inde fait une avancée remarquable dans la haute technologie. Cette innovation offre un excellent équilibre entre performance, esthétique, fiabilité et soutien local. Vyonix redéfinit l’expérience informatique, en mettant l’accent sur la qualité véritablement indienne. Les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur fiable et moderne peuvent désormais se tourner vers une solution pensée et construite localement.

