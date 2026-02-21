On a maintenant la date de sortie officielle du RPG musical People of Note, la démo est déjà jouable !

Vous avez aimé Tokyo Mirage Sessions et K-Pop Demon Hunters ? Si ces deux univers vous parlent, alors, Annapurna Interactive et Iridium Studios a le jeu parfait pour vous. Hier, les deux studios ont annoncé la date de sortie officielle de People of Note, un jeu de musique qui prend l’allure d’un RPG. Préparez-vous : c’est pour bientôt.

People of Note, c’est quoi ?

Contrairement aux jeux narratifs musicaux plus contemplatifs, People of Note adopte une structure RPG tactique au tour par tour. Les joueurs y incarnent Cadence, une jeune fille rêvant de devenir une star de la K-Pop. Malheureusement, après quelques essais ratés, elle se rend compte qu’elle ne pourra pas accomplir son rêve seule. Elle décide donc de former un groupe, et pour ce faire, elle part en quête de compagnons de scène.

Rapidement, elle trouve des talents de son futur groupe. Seul hic : chacun d’eux adopte un style de musique propre à leur personnalité. Par exemple, Fret est calé pour le rock, tandis que Synthia excelle dans la musique électronique, et enfin, Vox est plus hip-hop. Des genres musicaux différents, que la protagoniste doit rallier pour former LE groupe de K-Pop. Et pour ne pas simplifier l’affaire, ils feront face à des forces maléfiques, ces derniers voulant briser les harmonies naturelles du monde de Note.

La singularité de People of Note repose sur l’intégration directe de la musique dans les affrontements : durant les phases de combats, le joueur doit rester dans le rythme afin de débloquer des coups dévastateur. La musique n’est pas un simple habillage sonore : elle devient une composante systémique du gameplay.

Une démo jouable est d’ailleurs disponible sur Steam, si vous voulez découvrir en amont les bases du système de combat et la tonalité générale de l’aventure. Elle promet 90 minutes de jeu, dans laquelle Cadence explorera Durandis, la ville du rock & roll.

En attendant la date de sortie, appréciez le trailer :

People of Note sortira le 7 avril 2026 sur PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Le prix de lancement est annoncé aux alentours de 24,99 €.