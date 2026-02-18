Surprise : CyberConnect2 relance  .hack//Z.E.R.O. : avec un nouvel Action-RPG

Alors ça, personne l’avait vu venir ! À l’occasion de son 30ᵉ anniversaire, CyberConnect2 a officiellement levé le voile sur .hack//Z.E.R.O., un tout nouvel opus qui prendra la forme d’un action-RPG. Le studio a également dévoilé un teaser avec l’annonce, confirmant le retour de l’univers .hack qui a marqué toute une génération de joueurs dans les années 2000. Voici tout ce que l’on sait…et ce qu’on ignore encore.

À lire également : Ghost of Yōtei : Sucker Punch dévoile le trailer du mode coop au State of Play

.hack//Z.E.R.O., merci Bandai Namco !

2017. C’était la dernière apparition d’un jeu .hack sur nos consoles avec.hack//G.U. Last Recode, le remaster de la trilogie .hack//G.U. (2006–2007). Et depuis, silence radio…jusqu’à ce que CyberConnect2 ait décidé de reprendre les rennes. Avec l’approbation de Bandai Namco, l’éditeur de la franchise, le studio annonce l’arrivée de .hack//Z.E.R.O.,un tout nouvel épisode original.

Le studio japonais récupère donc le contrôle total sur la direction créative, la production et la distribution du projet. Selon les déclarations du PDG Hiroshi Matsuyama, le titre “Z.E.R.O.” symbolise une volonté claire : repartir de zéro. Le jeu ne serait d’ailleurs pas lié au roman “.hack//ZERO”, malgré la proximité du nom.

Le jeu est officiellement présenté comme un Action-RPG. À ce stade, CyberConnect2 n’a pas encore dévoilé d’extraits de gameplay, mais le teaser laisse entrevoir une ambiance plus mature et contemporaine. Sur le plan narratif, .hack//Z.E.R.O. se déroulera environ dix ans après les événements connus de la saga. L’univers du MMORPG fictif “The World” sera toujours au cœur de l’expérience, mais l’accent devrait être davantage mis sur la thématique de la franchise : la frontière entre vie réelle et monde virtuel.

Ce que l’on sait… et ce que l’on ignore encore

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été communiquée, ni aucune plateforme officielle annoncée. Seule une information est officielle : la bande-son sera composée par le violoniste de renommée internationale Taro Hakase.

Malgré ce manque d’informations concrètes, l’annonce a suscité un vif enthousiasme au sein de la communauté. La saga .hack, lancée en 2002, conserve un statut culte grâce à son approche transmédia et sa narration ambitieuse. Avec .hack//Z.E.R.O., CyberConnect2 semble donc vouloir ouvrir un nouveau chapitre, et on attend les premières images avec impatience.

En attendant, vous pouvez regarder le premier teaser d’annonce dans la vidéo ci-dessous :