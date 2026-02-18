“Un jeu sans microtransaction” : Pearl Abyss dévoile un peu plus de détails sur Crimson Desert

Aucun DLC payant, aucun achat supplémentaire, c’est ce que promet Pearl Abyss pour ceux qui voudront jouer à Crimson Desert dès le 19 mars prochain. Lors d’un entretien accordé à la chaîne YouTube itmeJP, Will Powers, directeur marketing et PR de Pearl Abyss, a clarifié plusieurs points majeurs autour du très attendu action-RPG. Modèle économique, gameplay, difficulté : le studio sud-coréen veut rassurer…et surtout se démarquer.

Un jeu premium, point final

C’était la question brûlante. Après l’expérience Black Desert Online, nombreux étaient les joueurs à craindre la présence d’un cash shop ou de microtransactions envahissantes pour Crimson Desert. Will Powers a donc profité de son passage dans l’émission Dropped Frames de la chaîne itmeJP pour éclaircir plusieurs aspects clés du jeu. Et il a été catégorique : Crimson Deserts era une expérience premium complète, achetée une seule fois.

Selon ses mots, il ne s’agit pas d’un produit pensé pour monétiser les joueurs dans la durée, mais bien d’un jeu conçu comme une œuvre complète dès l’achat. Crimson Desert ne comportera donc aucune boutique ni microtransaction post-lancement. Par contre, des bonus de précommande existeront, principalement cosmétiques.

Autre point clarifié durant l’interview : la nature du système de combat. Malgré des affrontements dynamiques et parfois exigeants aperçus dans les trailers, Crimson Desert n’est pas un Soulslike. Will Powers précise que le jeu n’est pas construit autour d’une difficulté punitive ou d’une boucle d’échec répétitive. Si un combat s’avère trop complexe, le joueur pourra explorer ailleurs, accomplir des quêtes secondaires, améliorer son équipement, puis revenir plus puissant.

Crimson Desert, une aventure solo ambitieuse

Contrairement à ses origines liées à l’univers de Black Desert, Crimson Desert est aujourd’hui présenté comme un action-aventure solo en monde ouvert, totalement autonome.

L’histoire se déroule sur le continent de Pywel et met l’accent sur l’exploration, les combats spectaculaires et la liberté d’approche. Pearl Abyss semble vouloir proposer une fresque épique centrée sur la narration et l’immersion, loin des mécaniques multijoueurs persistantes.

Vous pouvez revoir le dernier trailer de gameplay du jeu dans la vidéo ci-dessous :