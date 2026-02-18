Samsung Galaxy Book 6 Pro : Samsung fixe la sortie de son nouveau PC premium

Samsung dévoile enfin la date de lancement de son nouveau fleuron : le Galaxy Book 6 Pro. Il arrive en France et se présente comme un PC portable haut de gamme, puissant et élégant. Il est pensé pour rivaliser avec les meilleurs ultrabooks du marché.

Le Galaxy Book 6 Pro arbore un design premium et une autonomie record

Samsung mise sur un châssis entièrement repensé pour séduire les utilisateurs exigeants. Plus précisément, le Galaxy Book 6 Pro adopte une silhouette ultra-fine et un design premium, pensé pour la mobilité et le confort d’utilisation. L’écran AMOLED promet une qualité d’affichage supérieure, idéale pour le travail comme pour le divertissement.

Sous le capot, le PC embarque les nouveaux processeurs Intel Panther Lake, les Core Ultra Series 3. Cette architecture de dernière génération assure des performances rapides et une gestion optimisée de l’énergie. Par ailleurs, Samsung annonce jusqu’à 30 heures d’autonomie, un chiffre impressionnant qui place ce modèle parmi les plus endurants du marché.

Une sortie prévue en mars avec précommandes dès février

Après plusieurs mois de spéculations, Samsung France confirme la disponibilité du Galaxy Book 6 Pro. Les précommandes ouvriront le 25 février 2026, et la commercialisation débutera le 11 mars. Cette date marque l’arrivée officielle de la nouvelle gamme Galaxy Book 6 en Europe, comprenant également les modèles Galaxy Book 6 et Galaxy Book 6 Ultra.

Avec cette série, Samsung veut répondre aux besoins des professionnels comme des particuliers. L’entreprise ambitionne donc de proposer des PC portables capables d’allier puissance, mobilité et fonctionnalités intelligentes. Le Galaxy Book 6 Pro s’inscrit dans cette stratégie, en offrant une machine adaptée aussi bien au travail qu’aux usages quotidiens.