volt active data: nouvelle avancée révolutionnaire en traitement de données

Volt Active Data annonce une avancée révolutionnaire. La société introduit une nouvelle fonctionnalité : Volt Active(SP). Cette innovation promet des capacités de traitement de flux sans précédent. Elle renforce la position de Volt comme leader du traitement en temps réel.

Volt Active Data : leader du traitement en temps réel

Volt Active Data est une plateforme de traitement des données en temps réel. Conçue pour les applications essentielles, elle offre une évolutivité illimitée. Son architecture de données simplifiée permet une prise de décisions rapide. Cette innovation est cruciale pour les entreprises modernes.

Présentation de la nouvelle fonctionnalité Volt Active(SP)

La nouvelle fonctionnalité, Volt Active(SP), est révolutionnaire. Elle permet l’ ingestion et le traitement de gros volumes de données en continu et en temps réel. Et cela sans compromis sur la cohérence ou la transactionnalité. Les entreprises peuvent ainsi gérer des petaoctets de données rapidement et facilement.

Avantages et innovations d’Active(SP) pour les entreprises

En combinant le traitement de flux sans état et transactionnel, Active(SP) offre une vraie solution. Les entreprises peuvent prendre des décisions rapides et intelligentes sur des données de sources multiples. Active(SP) complète également les solutions courantes de diffusion en continu. Cela réduit la complexité et répond aux attentes en matière de faible latence.

Déploiement flexible : sur site et dans le cloud

Active(SP) est à la fois cloud native et cloud agnostique. Vous pouvez la déployer sur site ou dans le cloud, qu’il soit public ou privé. Cette flexibilité permet de réduire les coûts élevés associés au traitement de grands volumes de données en continu. Les entreprises peuvent ainsi optimiser leurs opérations et réduire leurs coûts.

En conclusion, Volt Active(SP) de Volt Active Data simplifie la gestion des données en continu. Cette innovation permet un traitement rapide, cohérent et transactionnel. Les entreprises peuvent ainsi prendre des décisions éclairées, réduire leurs coûts et augmenter leur efficacité. Découvrez Volt Active(SP) dès aujourd’hui pour transformer votre gestion des données.

