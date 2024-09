Le PUDU D7 de Pudu Robotics : une avancée spectaculaire

Pudu Robotics, un géant de la robotique de service, dévoile son dernier bijou technologique. Le nouveau robot, appelé PUDU D7, est un robot semi-humanoïde avec des capacités révolutionnaires. Prévu pour une commercialisation complète en 2025, le PUDU D7 promet d’améliorer significativement les opérations dans divers secteurs.

présentation du PUDU D7, robot semi-humanoïde innovant

En mai 2024, Pudu Robotics a présenté son concept de robot semi-humanoïde dans le cadre de sa vision stratégique. Le PUDU D7 est le premier du genre développé par l’entreprise. Ce robot combine une mobilité et une dextérité avancées. Le PUDU D7 peut accomplir des tâches complexes dans différents environnements.

caractéristiques et intelligence du PUDU D7

Le PUDU D7 mesure 165 cm et pèse 45 kg. Il est équipé d’un bras bionique s’étendant jusqu’à 65 cm, capable de soulever 10 kg. Il peut fonctionner plus de 8 heures grâce à une batterie de plus de 1 kWh. Doté d’un mouvement omnidirectionnel à 360 degrés, il se déplace à une vitesse maximale de 2 m/s. En outre, le robot intègre un système d’intelligence multicouche, alliant données et modèles d’IA avancés. Ainsi, il peut gérer des tâches en temps réel et apprendre en continu.

vision stratégique de Pudu Robotics

Pudu Robotics ne cesse d’innover en développant une gamme diversifiée de robots spécialisés, semi-humanoïdes et entièrement humanoïdes. Cette stratégie permet de répondre aux besoins variés du marché de la robotique de service. L’objectif est de créer un écosystème complet de robots adaptables aux environnements industriels et orientés vers les services.

En conclusion, Pudu Robotics avec le PUDU D7 ouvre une nouvelle ère de robots de service semi-humanoïdes. Avec des capacités avancées et une intelligence incarnée, ce robot est prêt à révolutionner les opérations dans divers secteurs. Pudu Robotics continue d’investir et d’innover pour offrir des solutions robotiques polyvalentes et de premier plan.

