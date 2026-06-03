Twitch révolutionne la diffusion avec le streaming simultané en formats horizontal et vertical

La plateforme de diffusion en direct d’Amazon s’apprête à transformer l’expérience des spectateurs et des créateurs de contenu. À l’occasion de la convention TwitchCon Rotterdam, l’entreprise a dévoilé une série de nouveautés majeures. La fonctionnalité phare, baptisée « Dual Format« , permettra bientôt aux diffuseurs de transmettre leur flux vidéo à la fois en mode paysage et en mode portrait de manière simultanée. Cette innovation répond directement à l’évolution des habitudes de consommation sur mobile. Et ce, tout en préservant le confort des utilisateurs sur ordinateur.

Le Dual Format de Twitch s’adapte instantanément à l’écran du spectateur

Le déploiement de cette technologie résout un dilemme historique pour les créateurs de contenu. Jusqu’à présent, ces derniers devaient choisir un format unique, pénalisant souvent une partie de leur audience. Grâce au mode Dual Format, les utilisateurs sur smartphone profiteront automatiquement d’une vue verticale en plein écran, parfaitement optimisée pour leurs appareils portables.

Les spectateurs sur ordinateur conserveront quant à eux l’affichage horizontal classique. L’ergonomie sur mobile gagne en souplesse puisque les mobinautes pourront basculer vers une vue fractionnée traditionnelle ou retrouver le plein écran horizontal en faisant simplement pivoter leur téléphone. Consciente de la charge technique qu’impose une telle double diffusion, la plateforme déploiera un support de transcodage côté serveur pour les partenaires et de nombreux affiliés. L’objectif serait de soulager les configurations informatiques des streamers.

La haute définition passe à la vitesse supérieure avec l’arrivée de la 2K

L’autre annonce d’envergure concerne l’amélioration globale de la qualité visuelle des diffusions. Twitch lancera le streaming en résolution 2K (1440p) dès le mois prochain pour l’ensemble de ses partenaires et affiliés. Pour soutenir cette clarté d’image accrue, l’entreprise augmente les débits de données autorisés. Désormais, le taux de bits maximal grimpera jusqu’à 9 Mbps pour la définition 1440p, et atteindra 7,5 Mbps pour les flux en 1080p.

Cette mise à niveau technique majeure s’inscrit dans un contexte mondial complexe pour la plateforme. En effet, certains gouvernements durcissent les règles d’accès aux espaces numériques pour les plus jeunes. Par exemple, l’Australie interdit Twitch aux moins de 16 ans dans sa nouvelle loi sur les réseaux sociaux. Le géant du streaming doit ainsi s’adapter en permanence aux législations locales tout en continuant d’innover pour son public actif.

De nouvelles fonctionnalités dopent l’interactivité et la création de clips

L’expérience interactive s’enrichit de plusieurs options pratiques pour le public et les créateurs. Les spectateurs qui rejoignent un flux en cours de route bénéficieront de résumés de milieu de diffusion pour rattraper instantanément le fil des événements. De plus, les abonnés des niveaux 2 et 3 débloquent l’accès aux GIF directement dans l’espace de discussion.

Les outils de production automatique simplifient également le travail des diffuseurs. Le système introduira les « Auto Clips« . Cette option isole intelligemment les moments forts d’une session pour les transformer en séquences prêtes à partager. La plateforme intègre aussi le sous-titrage automatique des clips communautaires et ajoute une liste des meilleures séquences dans le bilan de diffusion, facilitant ainsi l’alimentation des Stories Twitch.