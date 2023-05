iPhone : Apple compte produire ses propres écrans micro-LED

Apple compte faire grandement évoluer l’affichage de ses iPhone en passant de la technologie OLED au micro-LED. Cependant, la firme à la pomme ne veut plus être dépendante de Samsung. Ainsi, un nouveau rapport souligne que la production en masse serait gérée par Apple, lui permettant ainsi d’accroitre son contrôle autour de l’approvisionnement.

Remettons un peu de contexte avant de débuter sur ce sujet. De nombreux rapport mentionne l’arrivée de la technologie micro-LED chez Apple. Aux dernières nouvelles, le média DigiTimes estimait que la prochaine Apple Watch Ultra attendue pour 2025 en profiterait. Les iPhone et les iPad en profiteraient par la suite.

Parmi les avantages du micro-LED par rapport à l’OLED, nous pouvons citer la présence d’une luminosité plus élevée, d’une consommation d’énergie réduite ou encore d’un meilleur rapport de contraste. Pour gagner en dépendance, Apple envisagerait d’abandonner Samsung, qui produit depuis des années les écrans de nombreux produits Apple.

D’après les sources Nikkei Asia, Apple aurait dépensé par moins de 1 milliard de dollars en recherche et développement autour de la technologie micro-LED durant la dernière décennie. Nous apprenons d’ailleurs que lorsque la production aura débuté, la firme à la pomme effectuera par elle-même l’importante étape de « transfert de masse », visant à placer les dizaines de milliers de minuscules puces micro-LED sur des substrats (première couche de l’écran).

Les différents composants nécessaires aux écrans micro-LED des iPhone seraient fournis par les sociétés suivantes : ams-Orsma, LG Display et TSMC. Le processus de transfert de masse prendrait quant à lui place dans les installations de R&D d’Apple situées au nord de Taïwan.

Les équipes de recherche et développement situées aux États-Unis, à Taïwan et au Japon auraient d’ailleurs permis de concevoir les circuits intégrés du pilote pour les écrans micro-LED, mais aussi une partie de l’équipe de production afin de permettre un meilleur contrôle du processus de production. L’objectif d’Apple est ainsi d’obtenir une expertise permettant de proposer à terme la technologie sur des écrans plus grands.

Face à une production plus difficile et une fabrication plus coûteuse que les écrans OLED, Apple préfèrerait débuter avec une dalle micro-LED sur la prochaine Apple Watch Ultra, avant de toucher aux iPhone. Une des sources de Nikkei Asia souligne d’ailleurs : « Le plan ultime d’Apple est d’introduire les technologies sur son iPhone, qui est sa principale source de revenus et dont le volume est beaucoup plus important, afin de justifier les investissements au fil des ans ».