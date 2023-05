Amazon annonce l’Echo Pop et l’Echo Show 5, de nouveaux produits connectés avec Alexa

Amazon n’en a pas fini de proposer de nouveaux produits connectés, dotés de son assistant vocal Alexa. Le géant américain du commerce en ligne vient en effet de lever le voile sur l’Echo Pop et l’Echo Show 5. Ces produits sont respectivement une enceinte connectée et un écran connecté avec haut-parleur et caméra.

Commençons les présentations avec le nouveau-né de chez Amazon : l’Echo Pop. Ce tout nouveau produit d’entrée de gamme de la gamme Echo, proposé au prix de 54,99 euros, est une enceinte connectée compacte compatible avec Amazon Music, Audible, Spotify, Apple Music, Deezer ou encore franceinfo.

Bien évidemment, nous retrouvons le célèbre assistant vocal Alexa. Vous pouvez ainsi demander une multitude de requêtes à l’enceinte, et notamment gérer votre maison connectée. Nous retrouvons d’ailleurs une barre lumineuse en haut de l’enceinte pour voir si les micros sont allumés et quand Alexa est à l’écoute. Des boutons se situent à l’arrière de l’Echo Pop pour gérer le volume et désactiver les micros.

À noter, ce nouveau produit est compatible Zigbee et Matter. Déclinée en quatre coloris (blanc, noir, lavande et vert canard), l’enceinte profite aussi de housses colorées vendues et de supports muraux vendus séparément sur Amazon. Les premières livraisons débuteront le 31 mai 2023.

Amazon a aussi dévoilé l’Amazon Echo Show 5. D’après l’entreprise, ce nouvel écran connecté à 109,99 euros (disponible aussi à la fin du mois) est 20 % plus rapide que la génération précédente et propose un nouveau système de haut-parleurs (basses doublées et son plus clair). Nous apprenons aussi que de nouveaux micros apportent une meilleure compréhension des commandes vocales.

Comme sur la génération précédente, il est possible de cacher la caméra frontale dans le cas où vous ne passer par d’appel avec l’Echo Show. Amazon commercialise au passage un support permettant de profiter d’un port USB-C, idéal pour recharger son smartphone ou autre accessoire de la vie quotidienne. Trois coloris sont proposés : noir, blanc et bleu-gris

Pour finir, nous apprenons le lancement du boitier Echo Auto, permettant d’utiliser Alexa dans sa voiture. Son prix de vente est de 69,99 euros.