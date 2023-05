GTA 6 : le jeu vidéo arrive dès l’année prochaine sur PC, PS5 et Xbox Series !

GTA 6 n’en a pas fini de faire couler l’encre. De nouvelles informations viennent notamment de préciser la période de sortie du tant attendu jeu vidéo. Le dernier bilan financier de l’éditeur Take-Two semble en effet suggérer que le lancement aurait lieu au cours de l’année 2024, et dans le pire des mondes en début 2025.

175 millions, c’est le nombre de ventes de GTA V. Face à cet indéniable succès, tout comme celui de GTA Online, constamment mis à jour, Take-Two compte bien pérenniser ses revenus autour de la licence. Il serait ainsi de plus en plus temps pour l’éditeur de sortir un nouvel opus.

Aux dernières nouvelles, nous vous dévoilions en début d’année une rumeur suggérant que GTA 6 serait dévoilé par Rockstar en 2023. Bonne nouvelle, la maison mère de Rockstar, développeur iconique de la saga, vient de publier des informations allant clairement dans ce sens dans son dernier bilan financier.

Pendant la réunion annuelle avec les instessieurs, Take Two a en effet partagé ses perspectives pour l’année fiscale 2025. Nous y apprenons que l’éditeur compte beaucoup sur cette période : « L’année fiscale 2025 est une année très attendue par la société. Ces dernières années, nous nous sommes préparés à sortir une série de projets dont nous pensons qu’ils vont hisser notre société à un niveau de succès encore plus haut ».

Vu la popularité dont jouit GTA, et le succès que serait GTA 6, il est fort probable de suggérer que Take Two parle implicitement du lancement de GTA 6. Il est d’ailleurs ajouté : « nous nous attendons à entrer dans cette nouvelle ère avec des titres incroyables qui -nous le pensons- vont établir de nouveaux standards dans l’industrie et nous permettre d’atteindre les 8 milliards de dollars de recettes ». Un tel succès ne pourrait être incombé à une autre sortie de l’éditeur.

À titre d’information, l’exercice fiscal de 2025 débutera 2024 pour Take Two. Plus précisément, il se déroulera d’avril 2024 à mars 2025. Ainsi, GTA 6 pourrait être disponible durant cette période afin de répondre aux ambitieuses perspectives de croissance de l’éditeur.