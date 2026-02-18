macOS 15.4 : Apple introduit une option cachée pour préserver la batterie des Mac

Apple déploie macOS 15.4 avec une nouveauté discrète mais essentielle : une fonction de limitation de charge inspirée de l’iPhone. Elle permet de protéger la batterie des MacBook en évitant qu’elle reste constamment à 100%, un état qui accélère son vieillissement. Cette avancée prolonge la durée de vie des ordinateurs portables, surtout pour ceux qui restent branchés en permanence.

Une fonction héritée de l’iPhone pour les Mac

Depuis plusieurs années, les iPhone et certains smartphones Android intègrent une option qui limite la charge de la batterie à 80%. Cette mesure réduit le stress chimique et ralentit la perte de capacité au fil du temps. Avec macOS 15.4, Apple applique enfin cette logique aux MacBook.

Concrètement, si vous laissez votre Mac branché sur secteur, la batterie ne sera plus maintenue en permanence à pleine charge. Le système ajuste automatiquement la limite pour préserver les cellules. Cette approche améliore la durabilité et évite les dégradations rapides observées sur les batteries utilisées de manière intensive.

Un pas vers une meilleure longévité des MacBook

Il faut savoir que la batterie est l’un des composants les plus sensibles d’un ordinateur portable. Or, lorsqu’elle reste saturée à 100% pendant des mois, sa capacité chute plus vite. Les utilisateurs doivent alors envisager un remplacement coûteux ou subir une autonomie réduite.

Avec macOS 15.4, Apple répond à une demande récurrente des utilisateurs soucieux de préserver leur matériel. Cette option cachée s’inscrit dans une stratégie plus large visant à prolonger la durée de vie des Mac et à réduire l’impact écologique lié au remplacement prématuré des batteries. Elle illustre aussi la volonté d’Apple d’harmoniser ses pratiques entre iPhone et Mac, en offrant une expérience plus cohérente et durable.