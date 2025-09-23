TUTO – Comment ajouter des widgets sur le bureau de macOS ?

Depuis macOS Sonoma, Apple permet enfin d’ajouter des widgets directement sur le bureau. Cette nouveauté change la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur Mac au quotidien. En effet, les widgets ne sont plus cantonnés au Centre de notifications : ils deviennent visibles, accessibles et personnalisables, pour un bureau plus fonctionnel. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment ajouter des widgets sur le bureau de macOS.

Que sont les widgets sur macOS ?

Les widgets sont de petits modules interactifs qui affichent des informations en temps réel. Ils peuvent montrer la météo, votre agenda, vos rappels, ou encore le niveau de batterie de vos appareils. Sur macOS, ils sont conçus pour être discrets, utiles et esthétiques, avec un design qui s’intègre parfaitement à l’environnement du bureau.

Avant macOS Sonoma, les widgets étaient uniquement accessibles via le Centre de notifications, en glissant deux doigts depuis le bord droit du trackpad. Désormais, vous pouvez les placer librement sur le bureau, les rendre transparents lorsqu’ils ne sont pas utilisés, et les organiser selon vos préférences. Cela permet de garder un œil sur vos informations clés sans ouvrir d’application.

Pourquoi utiliser des widgets sur le bureau ?

Ajouter des widgets sur le bureau de macOS permet de gagner du temps et de rester concentré. Vous pouvez consulter vos rendez-vous, suivre la météo ou surveiller vos objectifs sans ouvrir d’application. Cela réduit les interruptions et vous aide à garder le fil de vos tâches quotidiennes.

C’est aussi une manière de personnaliser votre Mac selon vos besoins. Que vous soyez étudiant, professionnel ou créateur, vous pouvez adapter votre bureau à votre rythme et à vos priorités. Les widgets deviennent alors des outils de productivité, mais aussi des éléments esthétiques qui rendent votre environnement plus agréable.

Pour ajouter un widget sur le bureau de votre Mac, commencez par faire un clic droit sur une zone vide du bureau. Sélectionnez « Modifier les widgets » dans le menu qui apparaît. Une galerie s’ouvre alors, vous présentant tous les widgets disponibles, classés par application. Choisissez celui qui vous intéresse, puis faites-le glisser sur le bureau.

Une fois le widget placé, vous pouvez le déplacer à tout moment en cliquant dessus et en le faisant glisser. Certains widgets proposent plusieurs tailles ou styles, que vous pouvez ajuster en cliquant sur le petit bouton « Modifier » situé dans leur coin supérieur. Vous pouvez ainsi adapter leur apparence à votre usage et à l’espace disponible sur votre écran.

Si vous possédez un iPhone connecté au même compte iCloud que votre Mac, vous pouvez afficher certains widgets iOS directement sur le bureau de macOS. Cette fonction est rendue possible grâce à la technologie de continuité d’Apple, qui permet aux appareils de communiquer entre eux de manière fluide et sécurisée.

Pour activer cette option, assurez-vous que votre iPhone est à proximité, connecté au Wi-Fi et au Bluetooth. Lorsque vous ouvrez la galerie de widgets sur votre Mac, vous verrez apparaître une section « Depuis l’iPhone ». Vous pouvez alors choisir des widgets comme Santé, Musique ou Maison, même si l’application correspondante n’est pas installée sur votre Mac. Cela enrichit votre bureau avec des données personnelles et utiles.

macOS propose plusieurs options pour personnaliser l’apparence des widgets sur le bureau. Vous pouvez choisir leur taille, leur position, et même leur niveau de transparence. Lorsque vous ne les utilisez pas activement, ils deviennent semi-transparents pour ne pas gêner la visibilité de vos fichiers ou de votre fond d’écran.

Cette transparence dynamique est activée par défaut. Cependant, vous pouvez la désactiver dans les réglages système si vous préférez que les widgets restent toujours visibles. Vous pouvez aussi choisir un fond d’écran plus neutre pour mieux faire ressortir vos widgets, ou les regrouper dans une zone du bureau dédiée à l’information. Cela vous permet de créer un espace de travail cohérent et agréable.

Si vous souhaitez retirer un widget du bureau, il vous suffit de faire un clic droit dessus et de sélectionner « Supprimer le widget ». Vous pouvez également le faire glisser hors du bureau pour le retirer. Cette manipulation est rapide et ne supprime pas l’application liée, vous pouvez donc le réinstaller plus tard si besoin.

Pour réorganiser vos widgets, cliquez simplement dessus et déplacez-les à l’endroit souhaité. Vous pouvez les aligner, les espacer ou les regrouper selon votre logique personnelle. Certains utilisateurs préfèrent les placer en haut à droite pour un accès rapide, d’autres les répartissent selon les thématiques : productivité, météo, santé. À vous de trouver la disposition qui vous convient le mieux.

Ce qu’il faut savoir sur les widgets sur macOS

Bien que les widgets sur le bureau soient une avancée appréciable, ils présentent encore quelques limites. Tous les widgets ne sont pas interactifs : certains affichent uniquement des informations, sans permettre d’agir directement depuis le bureau. Par exemple, vous pouvez voir vos rappels, mais pas les cocher sans ouvrir l’application.

De plus, certaines applications tierces ne proposent pas encore de widgets compatibles avec le bureau. Il faudra attendre que les développeurs mettent à jour leurs logiciels pour profiter pleinement de cette fonctionnalité. Malgré cela, l’écosystème Apple évolue rapidement, et de nouveaux widgets apparaissent régulièrement dans la galerie.

Et voilà, vous savez désormais comment ajouter des widgets sur le bureau de macOS. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment retrouver facilement vos lieux visités sur Google Maps.