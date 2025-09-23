Pokémon Pokopia : un Pokémon à la sauce Stardew Valley est dévoilé !

Lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025, Nintendo et The Pokémon Company ont dévoilé Pokémon Pokopia, un spin-off inattendu axé sur la simulation de vie. Le jeu place les joueurs dans la peau d’un Ditto devenu humain dont l’objectif est de transformer une terre déserte en havre de paix pour les Pokémon. Basé sur la collecte, la construction et la personnalisation, Pokopia s’annonce comme le volet le plus relaxant et créatif de la licence à ce jour.

Pokémon Pokopia, adieu les combats 1v1, place au farming

Si on ne peut pas arrêter Palworld, autant l’imiter, n’est-ce pas ? C’est sans doute ce que Nintendo et The Pokémon Company se sont dits, en développant Pokémon Pokopia. Les deux géants ont donc profité du dernier Nintendo Direct pour annoncer l’arrivée du jeu en exclusivité sur Switch 2. Un trailer a également accompagné l’annonce, donnant un avant-goût de ce que beaucoup qualifient de “Pokémon Stardew Valley-Minecraft-like”.

Appréciez :

Pokémon Pokopia se distingue nettement des jeux Pokémon classiques. Ici, point de dresseur face à adversaire ou arènes : le joueur incarne un Ditto ayant pris une apparence humaine. L’enjeu est simple : bâtir, cultiver et aménager son environnement. Ceci, afin que les Pokémon soient attirés par la beauté des lieux.

Ce Ditto humain apprend les attaques des Pokémon sauvages, et utilise ces capacités pour transformer le monde autour de lui. On le voit d’ailleurs utiliser l’attaque Feuillage de Bulbizarre pour verdir la végétation, ou encore Pistolet à Eau de Carapuce pour arroser les plantations. Ces attaques servent non pas au combat, mais à la progression environnementale et à la construction.

Avec ses graphismes légèrement “blocky” et son ambiance cosy, Pokémon Pokopia se rapproche d’Animal Crossing, Stardew Valley ou Minecraft. Ce sera un jeu où l’on prend plaisir à bâtir, aménager, personnaliser, admirer — plutôt qu’à courir après la victoire en combat. Pokémon Pokopia est prévu pour 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2, sans date de sortie précise pour le moment.